تذبذب فى أسعار الخضروات.. والطماطم عند 1.5 جنيه

شهدت أسعار الخضروات اليوم، الأربعاء، تذبذباً فى أسعارها، حيث استقر سعر كيلو الطماطم، اليوم، عند ما بين 50 قرشاً و1.5 جنيه للكيلو مقارنة بأسعارها أمس، الثلاثاء، وفقا لما ذكره موقع بورصة سوق العبور.
وانخفض سعر الخيار البلدى ليتراوح بين 80 قرشا إلى جنيه واحد للكيلو مقابل 75 قرشاً إلى 1.25 جنيه للكيلو مقارنة بأسعارها أمس.
وارتفع سعر كيلو الكوسة بسوق العبور ليتراوح بين1 إلى 1.50 جنيه مقابل 50 قرشاً إلى 1.50 جنيه للكيلو مقارنة بأسعارها أمس.
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