تذبذب فى أسعار الخضروات.. والطماطم عند 1.5 جنيه

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تذبذب فى أسعار الخضروات.. والطماطم عند 1.5 جنيه

شهدت أسعار الخضروات اليوم، الأربعاء، تذبذباً فى أسعارها، حيث استقر سعر كيلو الطماطم، اليوم، عند ما بين 50 قرشاً و1.5 جنيه للكيلو مقارنة بأسعارها أمس، الثلاثاء، وفقا لما ذكره موقع بورصة سوق العبور.

وانخفض سعر الخيار البلدى ليتراوح بين 80 قرشا إلى جنيه واحد للكيلو مقابل 75 قرشاً إلى 1.25 جنيه للكيلو مقارنة بأسعارها أمس.

وارتفع سعر كيلو الكوسة بسوق العبور ليتراوح بين1 إلى 1.50 جنيه مقابل 50 قرشاً إلى 1.50 جنيه للكيلو مقارنة بأسعارها أمس.

وارتفع سعر الفلفل الرومى ما بين 1.50 إلى 2.50 مقابل جنيه واحد للكيلو إلى 2 جنيه، مقارنة بأسعاره أمس، بينما استقر سعر "فلفل الألوان" عند ما بين 2 إلى 5 جنيهات للكيلو.

بينما استقرت أسعار البامية بسوق العبور عند ما بين 2 و5 جنيهات للكيلو كما كانت على أسعارها أمس.

بينما تراوح سعر الباذنجان الأبيض اليوم بسوق العبور ما بين 1.50 إلى 2.50 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية ما بين جنيه واحد و1.5 للكيلو اليوم.

المصدر: سماح حمدى -اليوم السابع

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