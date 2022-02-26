رئيس البنك الدولى لا يتوقع حصول انكماش فى أمريكا

قال رئيس البنك الدولى روبرت زوليك الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليست مهددة بالدخول مجددا فى مرحلة انكماش بالرغم من المخاوف المتزايدة إزاء وضع أول اقتصاد عالمى.
وقال زوليك فى مؤتمر صحفى عقده فى سنغافورة "لا اعتقد أن الولايات المتحدة والعالم سيشهدان مجددا مرحلة انكماش".
ويأتى تصريح زوليك غداة تدهور البورصات الأوروبية متأثرة بالمخاوف من انكماش فى الولايات المتحدة وأزمة الديون فى أوروبا. وكانت بورصة وول ستريت مقفلة لأنه يوم عطلة فى الولايات المتحدة. وكانت البورصات العالمية تدهورت خلال شهر اغسطس بسبب المخاوف نفسها.
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