

رئيس البنك الدولى لا يتوقع حصول انكماش فى أمريكا رئيس البنك الدولى لا يتوقع حصول انكماش فى أمريكا

قال رئيس البنك الدولى روبرت زوليك الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليست مهددة بالدخول مجددا فى مرحلة انكماش بالرغم من المخاوف المتزايدة إزاء وضع أول اقتصاد عالمى.



وقال زوليك فى مؤتمر صحفى عقده فى سنغافورة "لا اعتقد أن الولايات المتحدة والعالم سيشهدان مجددا مرحلة انكماش".



ويأتى تصريح زوليك غداة تدهور البورصات الأوروبية متأثرة بالمخاوف من انكماش فى الولايات المتحدة وأزمة الديون فى أوروبا. وكانت بورصة وول ستريت مقفلة لأنه يوم عطلة فى الولايات المتحدة. وكانت البورصات العالمية تدهورت خلال شهر اغسطس بسبب المخاوف نفسها.

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وأشار التقرير الشهرى حول العمل فى الولايات المتحدة الجمعة إلى أن إلغاء الوظائف قابلته بالتحديد عقود عمل جديدة موازية، وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يحقق الاقتصاد حصيلة وظائف إيجابية بمعدل سبعين ألف وظيفة.واعتبر محللون أن هذا الرقم السلبى يشير إلى أن الولايات المتحدة على وشك الدخول فى مرحلة انكماش.