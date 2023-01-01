10 ملايين دولار تكلفة الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي لل Bitcoin شهريًا

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نشرت لجنة التجارة الفيدرالية تقريرًا يهدف إلى تحذير الناس من عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين (أو BTM)، والتي زادت على ما يبدو عشرة أضعاف من عام 2020 إلى عام 2023.

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خسر الأميركيون 65 مليون دولار بسبب خسائر الاحتيال التي تنطوي على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده، وقد يكون المبلغ الفعلي أكثر من ذلك بكثير، حيث لم يتم الإبلاغ عن معظم عمليات الاحتيال.علاوة على ذلك، كانت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين مرتفعة بشكل استثنائي، حيث أبلغ الناس عن خسارة متوسطة بلغت 10000 دولار خلال الأشهر الستة الماضية.في معظم عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين المبلغ عنها، انتحل المجرمون صفة كيانات حكومية وتجارية، بالإضافة إلى ممثلي الدعم الفني. بدأ ما يقرب من نصف الحالات المبلغ عنها بمكالمة هاتفية، على الرغم من أن بعض الضحايا تعرضوا للخداع من خلال تحذيرات أمنية مزيفة من الإعلانات عبر الإنترنت والنوافذ المنبثقة ورسائل البريد الإلكتروني من المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم من Microsoft أو Apple.يتظاهر بعض المحتالين بأنهم وكلاء حكوميون أو موظفون من مقدمي الخدمات، على سبيل المثال، ويخبرون الناس أنه يتعين عليهم تسوية فواتيرهم عن طريق الدفع من خلال BTM القريبة. يتظاهر آخرون بأنهم عملاء فيدراليون أو عملاء بنك ويخيفون الضحايا المحتملين ليصدقوا أن حساباتهم مستهدفة من قبل المتسللين، لذلك يتعين عليهم تحويل أموالهم إلى "حساب آمن". هذه مجرد بعض الأمثلة على كيفية قيام الجهات الفاعلة السيئة بخداع ضحاياهم.وفقًا لتحذير اللجنة، يميل المحتالون إلى إرسال أهدافهم إلى مواقع BTM محددة، مما يدل على أنهم يفضلون بعض المشغلين على غيرهم. لقد تغيرت هذه التفضيلات بمرور الوقت، على الأرجح بسبب تدابير منع الاحتيال التي تقدمها شركات التشفير إلى أنظمتها. أيا كان المشغل الذي يختاره المحتال، فإنه يرسل رموز QR إلى ضحاياه، لأن BTM تتطلب عادةً من المودعين مسح رمز مرتبط بحساب المستلم. ترسل رموز QR هذه، بالطبع، الأموال مباشرة إلى محافظ المحتالين.كما يمكنك أن تتخيل، فإن معظم ضحايا عملية الاحتيال BTM هم من كبار السن. تقول لجنة التجارة الفيدرالية إن 46 مليون دولار من إجمالي الخسائر المتعلقة بأجهزة BTM في النصف الأول من عام 2024 - أي 71 في المائة من المبلغ الإجمالي - جاءت من أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. إذا أخرجت أجهزة BTM من المعادلة، فإن معظم الخسائر الناجمة عن الاحتيال في العملات المشفرة تم الإبلاغ عنها من قبل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا وقعوا ضحية لفرص استثمارية وهمية.إذا كان لديك شخص أكبر سنًا في حياتك، فمن الأفضل تحذيره من عمليات الاحتيال المحتملة في أجهزة BTM قبل أن يتم استهدافه، لأن استرداد الأموال التي يخسرها من هذه المخططات سيكون على الأرجح مستحيلًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الوقت قد حان لجميع مشغلي أجهزة BTM، بالإضافة إلى محلات السوبر ماركت ومحلات التجزئة والمواقع الأخرى حيث يتم تثبيت الآلات، لنشر تحذيرات بجوار أجهزة BTM حول هذه الاحتيالات