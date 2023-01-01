10 طرق طبيعية لتنظيف القولون وتعزيز صحته



القولون القولون



يعد تطهير القولون من الأشياء الأساسية التى تساعد فى استعادة الصحة والطاقة وحيوية الجسم مما يتسبب فى القضاء على الخمول وانخفاض التركيز والتخلص من الإمساك وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي فضلا عن الوقاية من آلام القولون.



ووفقا لما ذكره موقع “ medicinenet ” نعرض لكم أفضل 10 طرق لتطهير القولون.



تدفق الماء

قد يعجبك أيضا...

شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم عملية الهضم ويوصى بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتنظيف القولون بالإضافة إلى ذلك، تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم سيكون مفيدًا.المضمضة بالمياه المالحةخلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي مع الماء الفاتر وشربه على الريق مفيد و يعمل على تحفيز حركات القولون خلال دقائق معدودة ويمكن القيام بذلك مرتين في اليوم.نظام غذائي غني بالأليافتعد الألياف عنصرًا غذائيًا أساسيًا موجودًا في الأطعمة النباتية الكاملة والصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها وتساعد الألياف على تجميع المادة الزائدة في القولون ويمكنهم تنظيم الإمساك وفرط نشاط الأمعاء، كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.ماء الليمون والعسليخلط عصير الليمون الطازج وملعقة صغيرة من العسل وقليل من الملح مع الماء الدافئ ويشرب على الريق في الصباح.العصائر والعصائرتشمل عصير الفواكه والخضروات الذي يصوم وينظف. العصائر المصنوعة من التفاح والليمون والصبار تساعد في تطهير القولون. كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.البروبيوتيكالبروبيوتيك يساعد على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتعتبر الأطعمة مثل الزبادي والمخللات وخل التفاح وغيرها من الأطعمة المخمرة من البروبيوتيك الجيد.شاي الأعشابتجربة بعض أنواع شاي الأعشاب قد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق القولون والأعشاب الملينة مثل السيلليوم والصبار وجذور الخطمي قد تساعد في علاج الإمساك.الزنجبيل : الزنجبيل ينشط عملية الهضم. ويمكن إضافته إلى العصائر الأخرى أو الشاي أو تناوله مباشرة. يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ. يمكن تناول هذا مرة أو مرتين في اليوم.زيت السمك :يمكن تناول زيوت السمك كمكملات غذائية أيضًا. أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعتبر فعالة في تنظيف القولون.الصيام:عدم تناول أي شيء هو وسيلة من وسائل تطهير القولون. يساعد الكلى والكبد على التخلص من السموم الضارة من الجسم. يمكن أن يساعد شرب الماء أو عصائر الخضار الطازجة أو عصائر الفاكهة الطازجة أثناء الصيام.