10 أسباب غير متوقعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.. احذر



سرطان المعدة سرطان المعدة

سرطان المعدة من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب النساء والرجال فى مختلف الأعمار وفى نفس الوقت لاينتبه لها الكثير من الأشخاص.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا لما جاء فى موقع “ cancer” هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان المعدة، بما في ذلك:تدخين التبغ يسبب سرطان المعدةأن يكون عمرك أكثر من 60 عامًاالعدوى بالبكتيريا الملوية البوابية “جرثومة المعدة”نظام غذائي غني بالأطعمة المدخنة والمخللة والمملحة ومنخفض في الفواكه والخضروات الطازجةاستهلاك الكحول يسبب سرطان المعدةزيادة الوزن أو السمنة تسبب سرطان المعدةفقر الدم الخبيث (انخفاض خلايا الدم الحمراء)التهاب المعدة المزمن يسبب سرطان المعدةتاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدةاستئصال جزئي للمعدة لعلاج مرض القرحة (بعد حوالي 20 عامًا)وجود حالة وراثية موروثة مثل داء السلائل الغدي العائلي (FAP)، ومتلازمة لينش، وسرطان المعدة الوراثي المنتشر (HDGC)، أو سرطان الغدة المعدية وداء السلائل القريب في المعدة (GAPPS).