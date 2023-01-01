10 أسباب غير متوقعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.. احذر

سرطان المعدة
سرطان المعدة من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب النساء والرجال فى مختلف الأعمار وفى نفس الوقت لاينتبه لها الكثير من الأشخاص.
ووفقا لما جاء فى موقع “ cancer” هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان المعدة، بما في ذلك:
تدخين التبغ يسبب سرطان المعدة
أن يكون عمرك أكثر من 60 عامًا
العدوى بالبكتيريا الملوية البوابية “جرثومة المعدة”
نظام غذائي غني بالأطعمة المدخنة والمخللة والمملحة ومنخفض في الفواكه والخضروات الطازجة
استهلاك الكحول يسبب سرطان المعدة
زيادة الوزن أو السمنة تسبب سرطان المعدة
فقر الدم الخبيث (انخفاض خلايا الدم الحمراء)
التهاب المعدة المزمن يسبب سرطان المعدة
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة
استئصال جزئي للمعدة لعلاج مرض القرحة (بعد حوالي 20 عامًا)
وجود حالة وراثية موروثة مثل داء السلائل الغدي العائلي (FAP)، ومتلازمة لينش، وسرطان المعدة الوراثي المنتشر (HDGC)، أو سرطان الغدة المعدية وداء السلائل القريب في المعدة (GAPPS).
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