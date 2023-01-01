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“تحسينات مذهلة”.. 10 أسباب تجعلك تنتظر iPhone 17

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صورة الخبر: iPhone 17
iPhone 17

تخطط شركة آبل لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة آيفون 17 في سبتمبر 2025، وتشير التسريبات الحالية إلى أن هذه السلسلة ستشهد العديد من التحسينات والتحديثات الهامة، ومن خلال المقالة سنعرض لك 10 أسباب تجعلك تنتظر إطلاق هذه السلسلة بدلاً من شراء آيفون 16.

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1. تقنية التعرف على الوجه تحت الشاشة
من المتوقع أن يكون آيفون 17 برو أول هاتف آيفون يتميز بتقنية التعرف على الوجه تحت الشاشة، مما سيزيل الشق العلوي للشاشة ويمنح الهاتف مظهراً أنيقاً وأكثر حداثة.

2. كاميرا محسنة
ستتميز كاميرا آيفون 17 بعدسة مكونة من ست عناصر، مما سيساهم في تحسين جودة الصور، بالإضافة إلى قدرة الهاتف على الحفاظ على جودة الصور حتى عند الاقتصاص أو التكبير.

3. شاشة مقاومة للخدش ومضادة للأشعة
سيأتي هاتف آيفون 17 بشاشة مضادة للأشعة ومقاومة للخدش بشكل أكبر من شاشة السيراميك الحالية المستخدمة في هواتف آيفون 15.

4. ذاكرة عشوائية أكبر
من المتوقع أن تأتي طرازات آيفون 17 برو بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، مقارنة بـ 8 جيجابايت في طرازات آيفون 15 برو الحالية، مما سيساهم في تحسين الأداء متعدد المهام.
5. جزيرة ديناميكية أصغر
سيحتوي طراز آيفون 17 برو ماكس على جزيرة ديناميكية أصغر بكثير من الطرازات الحالية، مما سيزيد من مساحة الشاشة المتاحة.

6. تصميم نحيف لهاتف آيفون 17
تخطط آبل لإطلاق طراز جديد من آيفون 17 يتميز بتصميم نحيف للغاية، مع كاميرا خلفية واحدة في أعلى وسط الجهاز، وجزيرة ديناميكية أضيق.


7. شاشة OLED بتردد تحديث 120 هرتز لجميع الطرازات
من المتوقع أن تأتي جميع طرازات آيفون 17 بشاشة OLED بتردد تحديث 120 هرتز، وهي ميزة متوفرة حاليًا فقط في طرازات آيفون برو.

8. شريحة واي فاي 7 من تصميم آبل
من المتوقع أن تحتوي طرازات آيفون 17 الرائدة على شريحة واي فاي 7 من تصميم آبل، مما سيوفر سرعات إنترنت لاسلكية فائقة السرعة.

9. عدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميجابيكسل
من المتوقع أن يتم تحسين كاميرا التليفوتوغراف في آيفون 17 من خلال استخدام عدسة بدقة 48 ميجابيكسل.10 أسباب تجعلك تنتظر هاتف آيفون 17

10. كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل
من المتوقع أن يتم تحسين كاميرا السيلفي في آيفون 17 من خلال استخدام مستشعر بدقة 24 ميجابيكسل، هذه بعض الميزات التي قد تجعل الانتظار للإصدار القادم من آيفون يستحق العناء، ولكن يجب الانتظار حتى الإطلاق الرسمي للهاتف للتأكد من هذه الميزات والمواصفات.

المصدر: نجوم مصر

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