‏iPhone SE القادم سيأتي أخيرًا بميزات أبل المتقدمة

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يبدو أن التغييرات الكبيرة التي تخطط لها شركة أبل لهاتفها منخفض التكلفة القادم، آيفون SE، لن تتوقف على الترقيات في المواصفات والتصميم فقط، ولكنها ستشمل أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعمل الشركة عليها حاليًا.

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كشفت شركة أبل لأول مرة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستجلبها لأنظمتها، بما في ذلك iOS الخاص بهواتف آيفون، في مؤتمر المطورين الماضي، وقالت إنها ستعمل على أجهزة آيفون 15 برو وبرو ماكس، وكذلك جميع طرازات آيفون 16 القادم في خريف العام الجاري.وفقًا لتقرير من صحيفة بلومبيرغ، فإن هاتف آيفون SE القادم، والذي سيحمل اسم آيفون SE 4 على الأرجح، ستدعم ميزات Apple Intelligence للذكاء الاصطناعي، في نقلة كبيرة في هذه السلسلة التي عرفت بأنها تأتي مع تقنيات قديمة نسبيًا وتصميم يعود إلى عام 2017، لجيل آيفون 8.أبل آيفون SE الجيل الثالثويؤكد التقرير مرة أخرى على توقعات إطلاق آيفون SE 4 في بديات عام 2025 المقبل، ليكون خيارًا مثير للاهتمام خاصة بالنسبة للأشخاص المغرمون بتجربة أجهزة آيفون من أبل بسعر منخفض.بجانب ميزات الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تكون أبرز التغيرات القادمة في هاتف آيفون SE 4 المرتقب، هو التحول في التصميم من شكل آيفون 8 إلى تصميم الأجهزة حتى آيفون 13، حيث الواجهة مع شاشة بالكامل دون زر القائمة الرئيسية، مع “النوتش” الذي سيأتي مع مستشعرات بصمة الوجه FaceID لأول مرة في هذه السلسلة.يذكر التقرير إن الشاشة ستكون مقاس 6.1 بوصة، وهو تحول كبير، كما سيأتي مع كاميرا خلفية ثنائية العدسات أيضًا لأول مرة في السلسلة.آيفون SE 4من تقارير سابقة، تستهدف أبل سعرًا أقل من 500 دولار كنقطة بداية لطراز SE الجيل الرابع، على الرغم من العديد من الترقيات المتوقعة لهذا الجهاز الاقتصادي.جدير بالذكر إن شركة أبل تعمل على الجيل الرابع من سلسلة هواتف آيفون منخفضة التكلفة، والتي تطلق جهازًا جديدًا بها كل عامين، ومع وصول الجيل الثالث في 2022، تشير التوقعات والتسريبات إلى أن SE 4 سيأتي في ربيع 2025.