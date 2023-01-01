‏iPhone الجديد يستخدم كاميرات سامسونج | تشتري سامسونج ولا iPhone

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وفقًا للمحلل المتخصص في شائعات آبل، مينج-تشي كوو، تستعد آبل لتنويع مصادرها لاستشعار كاميرات هواتف آيفون، وفي الوقت الحالي، تمتلك سوني احتكارًا لتزويد آبل بمستشعرات الكاميرا، ولكن يبدو أن هذا الأمر سيتغير خلال عامين.

يقول كوو إن آبل ستشتري مستشعرات من سامسونج لهواتف آيفون 18، والتي من المتوقع إطلاقها في خريف عام 2026، وتحديدًا، نتحدث عن مستشعر بدقة 48 ميجابيكسل بحجم 1/2.6 بوصة، سيتم استخدامه للكاميرات فائقة الاتساع.

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يُزعم أن سامسونج قد أنشأت فريقًا متخصصًا لتلبية احتياجات آبل، ويبدو أن العقد قد تم توقيعه بالفعل - على الرغم من أن هذا مجرد تكهن من جانبنا، حيث لم يكشف كوو عن هذا التفصيل.من الواضح أنه غير معروف ما هو الفرق، إن وجد، الذي سيحدثه هذا التغيير في جودة كاميرا جيل آيفون 18 مقارنة بأجهزتهم السابقة.وبما أننا نتحدث عن آبل، نتوقع أن تقدم جودة لا تقل عن ما تقدمه مستشعرات سوني حاليًا، لذا لا داعي للقلق.وفي أخبار أخرى، ستحتوي سلسلة آيفون 18 على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابيكسل ومستشعر من صنع سامسونج بحجم 1/2.6 بوصة لم يتم الإعلان عنه بعد، ولكن عندما تقوم سامسونج في النهاية بالإعلان الرسمي عن مستشعر بهذه المواصفات، سنعرف أنه المخصص لهواتف آيفون.