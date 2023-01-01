‏iPhone إوعى تضيع فلوسك عليها وتشتريها

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تستمر شركة آبل في تقديم طرازات جديدة من هواتف آيفون، ومع ذلك، هناك بعض الطرازات التي قد لا تكون جديرة بالشراء في 2024. في هذا التقرير، نستعرض الأسباب التي قد تجعلك تتجنب شراء بعض إصدارات آيفون الحالية.

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*1. iPhone SE (2022):*رغم أن iPhone SE (2022) يقدم سعرًا معقولًا، إلا أن مواصفاته تعتبر قديمة بالمقارنة مع أحدث الإصدارات. مع وجود طرازات أحدث توفر ميزات متقدمة مثل شاشات OLED وأداء أقوى، فإن الاستثمار في iPhone SE قد لا يكون الخيار الأمثل للحصول على أحدث التقنيات.*2. iPhone 13 Mini:*قد يكون iPhone 13 Mini خيارًا مغريًا نظرًا لحجمه الصغير وسعره المعقول، لكن مع إطلاق طرازات أحدث مثل iPhone 14 و iPhone 15، فإن iPhone 13 Mini يفتقر إلى بعض الميزات الجديدة مثل تحسينات الكاميرا وتكنولوجيا الشحن السريع، مما يجعله أقل جاذبية.*3. iPhone 14 Plus:*بينما يوفر iPhone 14 Plus شاشة كبيرة وسعرًا أقل مقارنةً بنظرائه الأغلى، فقد يكون من الأفضل اختيار طرازات أحدث توفر تحسينات في الأداء والكاميرا، فضلاً عن تحديثات البرامج والدعم طويل الأمد. iPhone 14 Plus قد لا يقدم قيمة جيدة مقارنةً بالإصدارات الأحدث.*4. iPhone 14 Pro:*رغم أن iPhone 14 Pro يتميز بالكثير من التحسينات، فإن شراء هذا الطراز قد لا يكون مجديًا إذا كنت تمتلك بالفعل طرازًا من سلسلة iPhone 13 Pro أو iPhone 12 Pro، حيث قد لا تكون الفروقات كبيرة بما يكفي لتبرير الترقية، خاصةً مع التكاليف المرتفعة.*5. iPhone 11:*في حين أن iPhone 11 كان من الطرازات الشائعة عند إطلاقه، فإن التكنولوجيا التي يقدمها أصبحت قديمة الآن. مع تقدم التكنولوجيا وتقديم إصدارات أحدث بأداء أفضل وميزات متطورة، فإن شراء iPhone 11 في 2024 قد يكون قرارًا غير حكيمًا.خاتمة:قبل اتخاذ قرار شراء أي من طرازات آيفون المذكورة، من الضروري تقييم ما إذا كانت التكنولوجيا والمواصفات تلبي احتياجاتك وتوفر قيمة جيدة مقابل المال. التفكير في الخيارات المتاحة ومقارنة الميزات مع الطرازات الأحدث يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرار أفضل وتجنب إهدار المال على طرازات قديمة أو أقل أداءً.