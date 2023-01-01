‏Apple لديها خطط لإصدار iPhone وMacBook Pro وApple Watch أنحف

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ما مدى نحافة جهاز Macbook Pro؟ ربما سنكتشف ذلك قريبا. وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، فإن مهمة شركة Apple في صنع أنحف منتج لها على الإطلاق لن تتوقف عند iPad Pro - فالشركة لديها أيضًا خطط لإصدار أجهزة Macbook Pro أكثر نحافة، وApple Watch، وكما ذكرت The Information أيضًا الشهر الماضي، iPhone.

وفقًا لجورمان، فإن شركة Apple على وشك الدخول في "فئة جديدة من أجهزة Apple التي يجب أن تكون أنحف وأخف المنتجات في فئاتها عبر صناعة التكنولوجيا بأكملها".

ولإضافة المزيد من الوقود إلى شائعات iPhone السابقة، يقول جورمان إنه تم إخباره أيضًا أن iPhone النحيف يمكن أن يأتي في وقت مبكر من عام 2025 مع تقديم خط iPhone 17.

لا يوجد جدول زمني حتى الآن لبقية المنتجات المذكورة في التقرير. ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف iPhone الرفيع القادم أعلى من سعر iPhone Pro Max الحالي، وأن يحتوي على شاشة بحجم يتراوح ما بين شاشة Pro Max وiPhone القياسي.

المصدر: الوفد

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