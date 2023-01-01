‏Apple ستصنع موديلات آيفون "Pro" في الهند لأول مرة



آيفون آيفون

بدأت أبل إنتاج آيفون في الهند في عام 2017 مع آيفون SE الأصلي، ومنذ ذلك الحين، زادت أنشطتها التصنيعية تدريجيًا في البلاد، حيث قامت بتجميع موديلات مثل آيفون 13 وآيفون 14، ومع ذلك، بدأ إنتاج هذه الموديلات في الهند بعد عدة أشهر من إطلاقها عالميًا، لكن تغير هذا مع آيفون 15 و‌آيفون 15‌ بلس، اللذين تم تصنيعهما وإتاحتهما في الهند منذ اليوم الأول لإطلاقهما عالميًا.

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والآن، تخطط الشركة على ما يبدو لإنتاج آيفون 16 برو و‌آيفون 16 برو‌ ماكس في البلاد في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم إدارة إنتاج موديلات آيفون 16 برو‌ من قبل شريك أبل القديم، فوكسكون، في منشأتها في سريبيرومبودور في تاميل نادو، وستبدأ المنشأة قريبًا عملية تقديم المنتج الجديد (NPI)، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم بمجرد إطلاق الأجهزة.وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا لشركة أبل لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين وتعزيز قدراتها التصنيعية في الهند، وبحسب ما ورد، تهدف الشركة إلى تصنيع ربع جميع هواتف آيفون في الهند على مدى السنوات القليلة المقبلة، ارتفاعًا من 14% الحالية.وكانت الحكومة الهندية تشجع بنشاط مثل هذه الاستثمارات، وتقدم حوافز لجذب الشركات المصنعة الكبرى، وتستثمر شركة أبل بكثافة في الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع المتوقع على تشكيلة هواتف آيفون 16، وتخطط لإنتاج 90 مليون وحدة في عام 2024، بزيادة قدرها 10% عن طرازات ‌آيفون 15‌ في العام الماضي.وفي الأسبوع الماضي، أفيد أن شركة أبل تتطلع أيضًا إلى خطط لبدء تصنيع جهاز iPad في الهند لأول مرة. وبالمثل، يشاع أن الشركة لديها خطط لبدء تصنيع AirPods في الهند بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.