‏Apple ستصنع موديلات آيفون "Pro" في الهند لأول مرة

بدأت أبل إنتاج آيفون في الهند في عام 2017 مع آيفون SE الأصلي، ومنذ ذلك الحين، زادت أنشطتها التصنيعية تدريجيًا في البلاد، حيث قامت بتجميع موديلات مثل آيفون 13 وآيفون 14، ومع ذلك، بدأ إنتاج هذه الموديلات في الهند بعد عدة أشهر من إطلاقها عالميًا، لكن تغير هذا مع آيفون 15 وآيفون 15 بلس، اللذين تم تصنيعهما وإتاحتهما في الهند منذ اليوم الأول لإطلاقهما عالميًا.والآن، تخطط الشركة على ما يبدو لإنتاج آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس في البلاد في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم إدارة إنتاج موديلات آيفون 16 برو من قبل شريك أبل القديم، فوكسكون، في منشأتها في سريبيرومبودور في تاميل نادو، وستبدأ المنشأة قريبًا عملية تقديم المنتج الجديد (NPI)، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم بمجرد إطلاق الأجهزة.
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