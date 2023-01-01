‏Apple تُحذر من إعداد خاطئ بهواتف آيفون يستنزف عمر البطارية



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يؤدي عدم استخدم الإعدادات بهواتف آيفون بشكل صحيح إلى استنزاف بطاريتك إذا لم تستخدمها بشكل صحيح، وقد لا تدوم بطارية آيفون لديك بالقدر الذي تتوقعه.



لدى أبل سبب لذلك إذا كان لديك iPhone 12 أو إصدار أحدث، ويمثل 5G التكرار الخامس لتكنولوجيا شبكات الهاتف المحمول، بعد التطور من 1G إلى 4G.



فهو يقدم معيارًا لاسلكيًا عالميًا ثوريًا، مصممًا لربط الجميع وكل شيء تقريبًا، بما في ذلك الآلات والأشياء والأجهزة.

قد يعجبك أيضا...

ولحسن الحظ، تمكنت شركة أبل من الكشف عن طريقة لمنع حدوث ذلك عن طريق تغيير إعداد بيانات واحد.الإعدادات الافتراضية لـ 5G على جهاز iPhone الخاص بك موجهة نحو تحسين عمر البطارية، واستخدام البيانات بناءً على خطة البيانات الخاصة بك.ومع ذلك، لديك المرونة اللازمة لتخصيص هذه الإعدادات، وتحديد وقت استخدام 5G وحجم البيانات التي سيتم تخصيصها لتطبيقات معينة.للتأكد مما إذا كان مشغل شبكة الجوال الخاص بك يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وما إذا كانت خطتك الخلوية متوافقة، فمن المستحسن الاتصال بمشغل شبكة الجوال مباشرة.للوصول إلى خيارات التخصيص هذه، وفقًا لدعم Apple ، انتقل إلى الإعدادات > الخلوي > خيارات البيانات الخلوية أو الإعدادات > بيانات الجوال > خيارات بيانات الجوال .تجنب إتلاف جهازك.. آبل تحذر من هذه الأخطاءإذا كنت تستخدم بطاقة SIM مزدوجة، فيمكنك ضبط هذه الإعدادات من خلال الوصول إلى الإعدادات > شبكة الجوّال أو الإعدادات > بيانات الهاتف المحمول وتحديد الرقم المطلوب لتعديل الخيارات.أصلح عمر البطاريةتقول شركة أبل أنه يمكنك الحفاظ على عمر البطارية عن طريق اختيار كيفية استخدام جهاز آيفون الخاص بك لشبكة 5G.إليك الطريقة:5G Auto، لتنشيط وضع البيانات الذكية. إذا لم تعمل سرعات 5G على تحسين تجربتك بشكل كبير، فسينتقل iPhone الخاص بك بسلاسة إلى LTE، مما يحافظ على عمر البطارية، يتم تحديد مظهر رمز 5G من خلال تكوين شبكة الناقل وقد يتم عرضه أحيانًا حتى في حالة عدم وجود تغطية 5G.تشغيل 5G: يستخدم شبكة 5G كلما أمكن الوصول إليها. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أداء البطارية.LTE: يستخدم شبكة LTE حصريًا، حتى في ظل وجود شبكة 5G متوفرة.لا يؤدي تغيير إعدادات البيانات إلى تحسين عمر البطارية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين الأداء العام لجهازك.وتقترح الشركة تمكين استخدام البيانات المحسّن على شبكة الجيل الخامس، مما يؤدي إلى تنشيط ميزات استخدام البيانات المتقدمة للتطبيقات ووظائف النظام.تشمل هذه التحسينات مكالمات FaceTime عالية الدقة، وبث المحتوى عالي الوضوح على Apple TV، والوصول إلى أغاني ومقاطع فيديو Apple Music عالية الجودة، وتحديثات iOS المستندة إلى الشبكة الخلوية، والنسخ الاحتياطي التلقائي على iCloud.