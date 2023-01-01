‏Apple تُحدِّث سماعات AirPods Max بألوان جديدة ومنفذ USB-C



AirPods Max AirPods Max

بعد ما يقرب من أربع سنوات، قدمت Apple أخيرًا تحديثًا لسماعاتها الأكثر تميزًا. ولكن بدلاً من الجيل الجديد من AirPods Max، قامت الشركة ببساطة بتحديث سماعات الرأس الموجودة فوق الأذن بدعم USB-C وعدد قليل من الألوان الجديدة.

قد يعجبك أيضا...

وبنفس السعر البالغ 549 دولارًا، ستحافظ AirPods Max على مكانتها باعتبارها أغلى سماعات AirPods من Apple، على الرغم من أن التحديثات تجميلية بشكل أساسي.ستتوفر سماعات الرأس فوق الأذن الآن بخمسة ألوان: منتصف الليل والأزرق والأرجواني والبرتقالي والنجوم. كما تتخلص Apple من موصل Lightning لصالح منفذ USB-C، تمامًا كما فعلت مع سماعات Beats Studio Pro.لكن أي شخص يأمل في ترقيات أكثر أهمية من المرجح أن يشعر بخيبة أمل. ستتمتع أحدث سماعات AirPods Max بنفس التصميم تمامًا، مع شريط "شبكة محبوكة قابلة للتنفس" من Apple وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وأكواب من الرغوة الذكية. كما لم تقم الشركة بتحديث رقاقتها من H1، أو إضافة أي ميزات صوتية جديدة إلى سماعات الرأس التي يبلغ عمرها أربع سنوات تقريبًا. قد يكون ذلك لأن Apple تحتفظ بتحديث أكبر لعام 2025. ذكرت بلومبرج أن Apple لديها ترقية مخططة لـ AirPods Max بحلول نهاية العام المقبل.ومع ذلك، سيجد أولئك الذين يبحثون عن صوت مطور بعض التحسينات الرئيسية في أماكن أخرى في مجموعة AirPods. قدمت Apple نسختين جديدتين من سماعاتها القياسية غير الاحترافية مع AirPods 4. تأتي سماعات الأذن بشريحة H2، وتدعم ميزات "الصوت التكيفي"، وخيار إلغاء الضوضاء النشط.