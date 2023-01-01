آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

‏Apple تُحدِّث سماعات AirPods Max بألوان جديدة ومنفذ USB-C

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ‏Apple تُحدِّث سماعات AirPods Max بألوان جديدة ومنفذ USB-C

صورة الخبر: AirPods Max
AirPods Max

بعد ما يقرب من أربع سنوات، قدمت Apple أخيرًا تحديثًا لسماعاتها الأكثر تميزًا. ولكن بدلاً من الجيل الجديد من AirPods Max، قامت الشركة ببساطة بتحديث سماعات الرأس الموجودة فوق الأذن بدعم USB-C وعدد قليل من الألوان الجديدة.

وبنفس السعر البالغ 549 دولارًا، ستحافظ AirPods Max على مكانتها باعتبارها أغلى سماعات AirPods من Apple، على الرغم من أن التحديثات تجميلية بشكل أساسي.

ستتوفر سماعات الرأس فوق الأذن الآن بخمسة ألوان: منتصف الليل والأزرق والأرجواني والبرتقالي والنجوم. كما تتخلص Apple من موصل Lightning لصالح منفذ USB-C، تمامًا كما فعلت مع سماعات Beats Studio Pro.
4

لكن أي شخص يأمل في ترقيات أكثر أهمية من المرجح أن يشعر بخيبة أمل. ستتمتع أحدث سماعات AirPods Max بنفس التصميم تمامًا، مع شريط "شبكة محبوكة قابلة للتنفس" من Apple وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وأكواب من الرغوة الذكية. كما لم تقم الشركة بتحديث رقاقتها من H1، أو إضافة أي ميزات صوتية جديدة إلى سماعات الرأس التي يبلغ عمرها أربع سنوات تقريبًا. قد يكون ذلك لأن Apple تحتفظ بتحديث أكبر لعام 2025. ذكرت بلومبرج أن Apple لديها ترقية مخططة لـ AirPods Max بحلول نهاية العام المقبل.

ومع ذلك، سيجد أولئك الذين يبحثون عن صوت مطور بعض التحسينات الرئيسية في أماكن أخرى في مجموعة AirPods. قدمت Apple نسختين جديدتين من سماعاتها القياسية غير الاحترافية مع AirPods 4. تأتي سماعات الأذن بشريحة H2، وتدعم ميزات "الصوت التكيفي"، وخيار إلغاء الضوضاء النشط.

المصدر: 3esk

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ‏Apple تُحدِّث سماعات AirPods Max بألوان جديدة ومنفذ USB-C

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39377

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام