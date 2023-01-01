‏Apple تواجه مشكلات مع الميزات الجديدة المتعلقة بالصحة في Watch Series 10

قال مارك جورمان من بلومبرج إن شركة أبل تواجه مشكلات مع الميزتين الجديدتين المتعلقتين بالصحة اللتين ترددت شائعات عن خط Apple Watch لهذا العام، وكان من المأمول أن تكون ساعة Apple Watch القادمة قادرة على تحذير المستخدمين عندما يرتفع ضغط الدم لديهم بشكل كبير، وهي حالة تعرف باسم "ارتفاع ضغط الدم"، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الإصدار التالي من ساعة Apple Watch في شهر سبتمبر المقبل، وفقاً لموقع phonearena.
لم تخطط أبل لمنح Apple Watch القدرة على تقديم قراءات فردية لضغط الدم وتوضح الضغط الانقباضي والانبساطي، وبدلاً من ذلك، ستقوم الساعة بقياس خط الأساس الخاص بك وتنبيهك إذا كان ضغط دمك أعلى من تلك القراءة، إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك الحصول على قراءة من جهاز ضغط الدم المخصص لك أو العثور على صيدلية قريبة بها إحدى وحدات الجلوس المزودة بكفة حتى تتمكن من الحصول على قراءة فعلية، ويشير جورمان إلى وجود مشكلات في الميزة التي لا تعمل مع تصميم Series 10 الجديد، والذي يتضمن شاشة كبيرة تقريبًا مثل Apple Watch Ultra.
الميزة الأخرى المتعلقة بالصحة والتي كانت أبل تخطط لتضمينها مع Apple Watch Series 10 هي مستشعر لمراقبة انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذه حالة خطيرة تتوقف وتبدأ في التنفس أثناء النوم، حيث يرتدي معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) الذي يدفع الأكسجين إلى مجاريهم الهوائية.
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