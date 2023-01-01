‏Apple تواجه مشكلات مع الميزات الجديدة المتعلقة بالصحة في Watch Series 10



Watch Series 10 Watch Series 10

قال مارك جورمان من بلومبرج إن شركة أبل تواجه مشكلات مع الميزتين الجديدتين المتعلقتين بالصحة اللتين ترددت شائعات عن خط Apple Watch لهذا العام، وكان من المأمول أن تكون ساعة Apple Watch القادمة قادرة على تحذير المستخدمين عندما يرتفع ضغط الدم لديهم بشكل كبير، وهي حالة تعرف باسم "ارتفاع ضغط الدم"، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الإصدار التالي من ساعة Apple Watch في شهر سبتمبر المقبل، وفقاً لموقع phonearena.



لم تخطط أبل لمنح Apple Watch القدرة على تقديم قراءات فردية لضغط الدم وتوضح الضغط الانقباضي والانبساطي، وبدلاً من ذلك، ستقوم الساعة بقياس خط الأساس الخاص بك وتنبيهك إذا كان ضغط دمك أعلى من تلك القراءة، إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك الحصول على قراءة من جهاز ضغط الدم المخصص لك أو العثور على صيدلية قريبة بها إحدى وحدات الجلوس المزودة بكفة حتى تتمكن من الحصول على قراءة فعلية، ويشير جورمان إلى وجود مشكلات في الميزة التي لا تعمل مع تصميم Series 10 الجديد، والذي يتضمن شاشة كبيرة تقريبًا مثل Apple Watch Ultra.



الميزة الأخرى المتعلقة بالصحة والتي كانت أبل تخطط لتضمينها مع Apple Watch Series 10 هي مستشعر لمراقبة انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذه حالة خطيرة تتوقف وتبدأ في التنفس أثناء النوم، حيث يرتدي معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) الذي يدفع الأكسجين إلى مجاريهم الهوائية.

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يتطلب جهاز مراقبة توقف التنفس أثناء النوم من الساعة تتبع مستوى تشبع دم المستخدم وهو ما يفعله مقياس التأكسج النبضي، ويقيس الأخير تشبع الأكسجين الذي تحمله خلايا الدم الحمراء، ألا تعلم أن هذه هي الأداة المتعلقة بالصحة التي تم حظرها من بعض ساعات أبل بعد أن ادعى Masimo بنجاح في المحكمة أن أبل انتهكت براءات الاختراع الخاصة بها، وينطبق الحظر على طرازات Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة، وقد تقرر شركة أبل ترخيص براءة الاختراع، أو إيجاد طريقة للتغلب على براءة الاختراع، أو الكشف عن الميزة مع تأخير إطلاقها، أو نسيانها في الوقت الحالي.ويقول أيضًا إن الشركة تعمل على استخدام البلاستيك الصلب ليحل محل الألومنيوم في طراز Apple Watch SE منخفض التكلفة، وستكون هذه محاولة لتقليل أو إزالة فجوة التسعير البالغة 50 دولارًا بين Apple Watch SE وSamsung Galaxy Watch FE ويبلغ سعر الأخير 199 دولارًا.