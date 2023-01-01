‏Apple تواجه غرامة ضخمة لانتهاك قواعد المنافسة

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قد تتعرض شركة آبل لغرامة تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية بعد إجراء تنظيمي من مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وفي النتائج الأولية لتحقيقاتها، يقول الاتحاد إن الشركة انتهكت قواعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال عدم السماح لمطوري متجر التطبيقات بإخبار المستخدمين بحرية عن خيارات الدفع البديلة بعيدًا عن النظام البيئي لشركة Apple.



إذا ثبت أن شركة أبل مذنبة، فقد تواجه غرامة قدرها عشرات المليارات من الدولارات بموجب العقوبات الصارمة التي تفرضها DMA. وفي حالة تكرار انتهاك DMA، يمكن أن تصل الغرامات إلى ما يصل إلى 20 بالمائة من الإيرادات السنوية العالمية.



وفتحت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، هذا التحقيق بشأن شركة أبل في مارس/آذار. ومن تاريخ البدء هذا، أمامها 12 شهرًا لوضع اللمسات الأخيرة على النتائج الأولية. ويمثل هذا أيضًا أول إجراء تنظيمي بموجب الوصول المباشر للسوق (DMA)، كما أشارت صحيفة فايننشال تايمز.

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وجدت المفوضية الأوروبية مبدئيًا أن شركة Apple قد انتهكت ما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه. يُطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى الخاضعة لـ DMA السماح لمطوري الطرف الثالث بإبلاغ المستخدمين بالطرق البديلة لإجراء عمليات الشراء دون فرض رسوم على المطورين للقيام بذلك.وفي النتائج الأولية التي توصلوا إليها، قرر المسؤولون أن أيًا من شروط Apple المحدثة لا يسمح للمطورين بدفع العملاء بحرية نحو خيارات الدفع البديلة. تشير المفوضية الأوروبية إلى أن شركة Apple لا تسمح للمطورين بإخبار المستخدمين بالمبلغ الأقل الذي يمكنهم دفعه في مكان آخر.وقالت المفوضية إن شركة آبل، بشكل عام، تسمح للمطورين فقط باستخدام الروابط - وبعبارة أخرى، يمكنهم تضمين رابط إلى صفحة ويب لتنفيذ الدفع. وقالت المفوضية الأوروبية: "تخضع عملية الارتباط للعديد من القيود التي تفرضها شركة Apple والتي تمنع مطوري التطبيقات من التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود من خلال قناة التوزيع التي يختارونها".وأضاف المنظمون أنه على الرغم من أنه يحق لشركة Apple الحصول على أموال مقابل مساعدة المطورين في العثور على عملاء جدد من خلال متجر التطبيقات، إلا أن "الرسوم التي تفرضها شركة Apple تتجاوز ما هو ضروري للغاية لمثل هذه المكافآت". على سبيل المثال، يشيرون إلى أنه يتعين على المطورين دفع رسوم لشركة Apple مقابل أي عملية شراء للخدمات أو السلع الرقمية التي يقوم بها شخص ما في غضون سبعة أيام من ربط التطبيق.يتعين على المطورين دفع ما يصل إلى 30 بالمائة من أي عمليات شراء تتم عبر متجر التطبيقات (تفرض Google رسومًا مماثلة على عمليات الشراء في متجر Play). على هذا النحو، يستطيع المطورون تقديم أسعار أرخص للمستهلكين إذا أجروا عمليات شراء بعيدًا عن متجر التطبيقات.في عام 2020، أبلغت Epic Games لاعبي Fortnite من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة باللعبة أنه يمكنهم دفع مبلغ أقل مقابل V-Bucks عن طريق شراء العملة داخل اللعبة مباشرة من المطور. وسرعان ما قامت شركتا Apple وGoogle بإخراج اللعبة من أسواق التطبيقات الخاصة بهما، مما أدى إلى معارك قانونية لا تزال مستمرة. ومع ذلك، بفضل DMA، تخطط Epic لإطلاق متجر تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بها في الاتحاد الأوروبي وإعادة إصدار نسخة محمولة من Fortnite في الكتلة في وقت لاحق من هذا العام.وقالت شركة Apple في بيان لها: "على مدار الأشهر القليلة الماضية، أجرت شركة Apple عددًا من التغييرات للامتثال لـ DMA استجابةً لتعليقات المطورين والمفوضية الأوروبية. نحن واثقون من أن خطتنا تتوافق مع القانون، و تشير التقديرات إلى أن أكثر من 99 بالمائة من المطورين سيدفعون نفس الرسوم أو أقل لشركة Apple بموجب شروط العمل الجديدة التي أنشأناها. يتمتع جميع المطورين الذين يمارسون أعمالهم في الاتحاد الأوروبي على App Store بفرصة الاستفادة من الإمكانات التي قدمناها، بما في ذلك القدرة على توجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب لإكمال عمليات الشراء بسعر تنافسي للغاية. وكما فعلنا بشكل روتيني، سنواصل الاستماع والتفاعل مع المفوضية الأوروبية.وجدت الشركة نفسها مؤخرًا في مأزق مع الاتحاد الأوروبي على جبهة مماثلة، حيث فرض عليها الاتحاد غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) في وقت سابق من هذا العام بسبب انتهاكات قواعد مكافحة التوجيه. زعمت اللجنة أن شركة Apple منعت مطوري الطرف الثالث لتطبيقات بث الموسيقى من إخبار مستخدمي iOS بأنهم يمكنهم دفع مبلغ أقل مقابل الاشتراكات إذا قاموا بالتسجيل بعيدًا عن النظام البيئي لشركة Apple. وقد طعنت أبل رسميا في الغرامة.وفتحت المفوضية الأوروبية أيضًا تحقيقًا جديدًا مع شركة Apple بشأن انتهاك محتمل آخر لقانون DMA. اعترضت الكتلة على الرسوم الجديدة التي تفرضها شركة Apple على المطورين "للوصول إليها".ss بعض الميزات الجديدة التي تم تمكينها بواسطة DMA، "مثل القدرة على تقديم سوق تطبيقات الطرف الثالث بالإضافة إلى تنزيلات التطبيقات من خلال وسائل أخرى، مثل الويب. وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن شركة Apple لا تزال تسمح للمطورين بمواصلة العمل بموجب اتفاقية سابقة، والتي لا تسمح لهم بالاستفادة من قنوات التوزيع البديلة.يخضع المطورون الذين يقومون بالتسجيل للحصول على الشروط الجديدة لما تسميه Apple رسوم التكنولوجيا الأساسية. وهذا يعادل دفع 0.50 يورو لكل مستخدم سنويًا بعد أول مليون مستخدم. تنطبق الرسوم، التي أعلنت عنها شركة Apple في شهر يناير، حتى على التنزيلات من أسواق تطبيقات الطرف الثالث. انتقد العديد من منافسي شركة أبل الشركة بسبب الشروط الجديدة (وكذلك القواعد المحدثة لمدفوعات الطرف الثالث في الولايات المتحدة). وفي الشهر الماضي، منحت شركة آبل المطورين غير التجاريين والصغار إعفاءً من رسوم التكنولوجيا الأساسية.وتنظر المفوضية الأوروبية أيضًا في ما إذا كانت شركة Apple تجعل الأمر معقدًا للغاية بالنسبة للمستخدمين لتثبيت أسواق وتطبيقات تطبيقات الطرف الثالث. ويتعلق الجزء الثالث من التحقيق بـ "متطلبات الأهلية للمطورين المتعلقة بالقدرة على تقديم متاجر تطبيقات بديلة أو توزيع التطبيقات مباشرة من الويب على أجهزة iPhone"، مثل الحاجة إلى الحصول على حساب مطور في وضع جيد.قالت شركة آبل يوم الجمعة إنها تؤجل طرح Apple Intelligence – وهو اسم الشركة لمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي ستظهر لأول مرة في iOS 18 – وبعض الميزات الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة لبلومبرج: "نحن قلقون من أن متطلبات التشغيل البيني لـ DMA قد تجبرنا على التنازل عن سلامة منتجاتنا بطرق تهدد خصوصية المستخدم وأمن البيانات".