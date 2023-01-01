‏Apple تنضم إلى مجلس إدارة OpenAI كمراقب

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حصلت شركة آبل على دور جديد كمراقب في مجلس إدارة شركة OpenAI، وذلك كجزء من شراكتهما التي أُعلنت في مؤتمر WWDC 2024 في يونيو الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير.



ووقع اختيار آبل على فيل شيلر، رئيس تطوير متجر التطبيقات ورئيس قسم التسويق السابق، لتولي هذا الدور الجديد. وبموجب هذا المنصب، سيكون بإمكان شيلر حضور اجتماعات مجلس إدارة OpenAI، لكن لن يكون له حق التصويت أو التأثير في قرارات المجلس بالطريقة نفسها التي يتمتع بها الأعضاء الفعليون.



وأفادت بلومبرغ نقلًا عن مصادر مطلعة بأن شيلر لم يحضر بعدُ أي اجتماعات لمجلس إدارة OpenAI.

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وتنحى شيلر عن منصب رئيس قسم التسويق في آبل عام 2020، وكُلّف لاحقًا بالإشراف على تطوير متجر التطبيقات وإطلاق منتجات آبل الجديدة، ويُعتقد أن اختياره لهذا الدور يعود إلى مسيرته المهنية الطويلة في آبل التي تمد إلى 30 عامًا، علمًا بأنه لم يشارك في مبادرة الشركة الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.وكانت آبل قد أعلنت أنها ستقدم للمستخدمين روبوت ChatGPT مدمجًا في الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها التي تطلق عليها اسم Apple Intelligence.ووفقًا للتقارير السابقة، فإن الشراكة الحالية بين آبل و OpenAI لا تضم أي معاملات مالية، مما يفسر دور المراقب الجديد لشركة آبل في مجلس إدارة OpenAI.وتشغل شركة مايكروسوفت أيضًا منصب مراقب في مجلس إدارة الشركة، وهو ما قد يؤدي إلى توترات بين مايكروسوفت وآبل، اللتين تُعدان شركتين متنافستين في المجالات التقنية المختلفة.ومن المحتمل أن تتناول بعض اجتماعات مجلس الإدارة في OpenAI أمورًا تخص مايكروسوفت واتفاقياتها مع الشركة، ويمكن لمايكروسوفت أن تطلب استبعاد شيلر من الاجتماعات التي تُناقش فيها أمور حساسة تخصها.ومن خلال شراكتها الأخيرة مع OpenAI، ستتمكن آبل من توفير طريقة لمستخدميها للوصول إلى روبوت ChatGPT مع إمكانية الترقية عبر الاشتراكات المأجورة التي تُدفع لشركة OpenAI مع عمولة محددة لآبل، كما ستعزز OpenAI قاعدة مستخدميها الحالية بتوفير خدماتها مباشرةً إلى مستخدمي أجهزة آبل حول العالم.