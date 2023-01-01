‏Apple تكشف رسميًا عن نظام iPadOS 18 الجديد

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iPadOS 18

كشفت شركة آبل رسميًا عن نظام iPadOS 18 الجديد الموجه إلى أجهزة آيباد بعدد من المزايا والترقيات المميزة في جوانب النظام المختلفة.

ومثل نظام iOS 18، يجلب نظام iPadOS 18 العديد من المزايا والتحسينات الجديدة، مثل تطبيق الصور المعاد تصميمه، وأدوات تخصيص الشاشة الرئيسية التي تتيح تغيير ألوان الأيقونات، وتغيير موضع التطبيقات في الشاشة الرئيسية بسهولة، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي التي تطلق عليها آبل اسم Apple Intelligence.

وفي نظام iPadOS 18، تقدم آبل شريطًا جديدًا عائمًا لعلامات التبويب، وهو يتحول إلى شريط جانبي للتنقل. ويمكن تخصيص شريط علامات التبويب لإضافة التطبيقات المفضلة.

ويقدم نظام iPadOS 18 تطبيق الآلة الحاسبة إلى أجهزة آيباد لأول مرة منذ إطلاقها، مع مزايا جديدة مثل سجل العمليات وتحويل الوحدات، كما يمكن لميزة “ملاحظات الرياضيات Math Notes” حل المعادلات الرياضية عند كتابتها يدويًا باستخدام قلم آبل.

وتقدم آبل أيضًا ميزة Smart Script، التي تعمل على تحسين مظهر النص في أثناء الكتابة باستخدام التعلم الآلي، بالإضافة إلى إعادة إنشاء الكتابة اليدوية والتدقيق الإملائي وتحويل النص المكتوب إلى أسلوب المستخدم الخاص.

ومن خلال ميزة SharePlay يمكن للمستخدمين الآن النقر على الشاشة والرسم عليها في أثناء المشاركة، مع إمكانية التحكم من بعد في أجهزة آيفون وآيباد الأخرى.

ويتضمن النظام أيضًا تحسينات في الرسوم المتحركة في واجهة المستخدم لتسريعها وجعلها تبدو أكثر استجابة، وستوفر آبل واجهات برمجية للمطورين لاستخدامها في تطبيقاتهم.
وستطلق آبل نظام iPadOS 18 للمطورين بدايةً من اليوم كإصدار تجريبي، ومن المقرر إطلاقه في شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

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