‏Apple تقدم Genmoji لإبتكار رموز تعبيرية جديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي #WWDC24

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صورة الخبر: Genmoji
Genmoji

أعلنت شركة ابل في فعاليات مؤتمر المطوريين عن ميزة “Genmoji” التي تتيح للمستخدمين إبتكار رموز تعبيرية أكثر بتقنية الذكاء الإصطناعي.

قد يعتقد البعض أن الرموز التعبيرية المقدمة في Unicode 15.1 والتي يصل عددها إلى أكثر من 3800 رمز تعبيري مازالت محدودة وغير كافية، لذا أعلنت ابل في مؤتمر المطوريين WWDC 2024 عن إمكانية إبتكار رموز تعبيرية جديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وتتيح ميزة “Genmoji” للمستخدمين الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي في إبتكار رموز تعبيرية تتوافق مع طلبات المستخدم.

ومن المقرر أن تتوفر الميزة لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأيضاً أجهزة ماك عبر منصة “Apple Intelligence” في وقت لاحق هذا العام.

كما تحاكي “Genmoji” ميزة إنشاء الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي في خدمات مثل Midjourney و Dall-E، حيث سيتاح إنشاء الرموز التعبيرية عبر الإدخال النصي لطلبات محددة من المستخدم في شكل الرمز التعبيري.

أيضاً سيتاح للمستخدم مشاركة الرمز التعبيري المبتكر كملصق تعبيري أو للتفاعل في Tapback أو مشاركة الرموز التعبيرية في الرسائل، ومن المتوقع أن تتوفر الميزة بشكل رسمي في خريف هذا العام.

المصدر: بوابه المتميز

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