‏Apple تقدم Genmoji لإبتكار رموز تعبيرية جديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي #WWDC24

أعلنت شركة ابل في فعاليات مؤتمر المطوريين عن ميزة “Genmoji” التي تتيح للمستخدمين إبتكار رموز تعبيرية أكثر بتقنية الذكاء الإصطناعي.
قد يعتقد البعض أن الرموز التعبيرية المقدمة في Unicode 15.1 والتي يصل عددها إلى أكثر من 3800 رمز تعبيري مازالت محدودة وغير كافية، لذا أعلنت ابل في مؤتمر المطوريين WWDC 2024 عن إمكانية إبتكار رموز تعبيرية جديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي.
وتتيح ميزة “Genmoji” للمستخدمين الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي في إبتكار رموز تعبيرية تتوافق مع طلبات المستخدم.
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