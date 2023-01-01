‏Apple تقدم تطبيق كلمات المرور كامل المواصفات إلى Mac وiPhone وiPad وWindows

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الشائعات صحيحة، تضيف شركة Apple تطبيقًا مخصصًا لإدارة كلمات المرور إلى معظم أنظمة التشغيل الخاصة بها. وتشمل هذه الأنظمة macOS وiPadOS وvisionOS وiOS. وستعمل أيضًا على نظام Windows من خلال الوصول إلى تطبيق كلمات المرور عبر iCloud. هذا أنيق جدًا. هناك الكثير من كلمات المرور هناك.



يتم تشغيل خدمة الطرف الأول بواسطة iCloud Keychain وستتنافس مع بعض الشركات الرائدة في هذا المجال، مثل LastPass و1Password. سيتمكن تطبيق كلمات المرور المسمى ببساطة من سرد تسجيلات دخول المستخدمين المختلفة وتصنيفها بناءً على نوع الخدمة. على سبيل المثال، سيتم تجميع كلمات المرور المصرفية بشكل مختلف عن كلمات مرور وسائل التواصل الاجتماعي. سيسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بتجاوز إدخال كلمة المرور يدويًا من خلال الاستفادة من Face ID وTouch ID والملء التلقائي.



ومن الجدير بالذكر أن شركة Apple لديها بالفعل مدير كلمات مرور، ولكنها ليست محبوبة تمامًا وقد تم دفنها في صفحة الإعدادات. ومع ذلك، يعد هذا التطبيق الجديد خيارًا مقنعًا تمامًا لأولئك المرتبطين بنظام Apple البيئي. ولم تذكر الشركة ما إذا كان التطبيق مجانيًا أم أنه سيتطلب اشتراكًا شهريًا.