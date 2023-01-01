‏Apple تقترب من عقد شراكة مع جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي

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أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن آبل على وشك عقد شراكة مع جوجل للاستفادة من تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تلك الشراكة قد تُعلن رسميًا بحلول خريف العام الجاري.



وقدمت آبل للمستخدمين مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي باسم “Apple Intelligence”، مع إعلان إدماج روبوت ChatGPT في المساعد الصوتي سيري في صفقة عقدتها الشركة مع OpenAI.



وتعتزم آبل عقد شراكة أخرى مع جوجل لإدماج مساعدها الذكي Gemini ليكون خيارًا آخر أمام المستخدمين، بالإضافة إلى مساعد سيري الافتراضي من آبل و ChatGPT.

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وكان رئيس قسم البرمجيات في آبل، كريغ فيديريغي، قد ألمح إلى احتمالية عقد صفقة مع جوجل في هذا الشأن بعد انتهاء الكلمة الرئيسية في مؤتمر المطورين WWDC 2024 في يونيو الماضي.ومن المتوقع إعلان الصفقة المنتظرة بالتوازي مع إعلان هواتف آيفون 16 الجديدة وإطلاق الإصدارات النهائية من أنظمة التشغيل الجديدة لآبل في سبتمبر المقبل.وسيسمح ذلك للمستخدمين باختيار النماذج التي يريدون استخدامها بدلًا من الاضطرار إلى الاعتماد على نموذج واحد تفرضه آبل عليهم، مما قد يشجع المستخدمين على استخدام مزايا Apple Intelligence.وتعتمد إستراتيجية آبل الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي على التحالف بدلًا من المنافسة؛ لأنها تأخرت في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والأدوات المعتمدة عليها مقارنةً بالمنافسين الذي حققوا نتائج متقدمة.ويُقال أيضًا إن الشركة تعتزم تقديم خطة مدفوعة جديدة لـ Apple Intelligence تتيح مزايا إضافية، لكن يبدو أن هذا الأمر ما زال بعيدًا، إذ لن تستطيع الشركة تحقيق عوائد مالية مباشرة من أدواتها الخاصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي.وبدلًا من ذلك، قد تستفيد الشركة من العمولات التي ستحصل عليها من الاشتراكات المأجورة التي سيشتريها المستخدمون من الأطراف الخارجية مثل OpenAI أو جوجل لاحقًا.