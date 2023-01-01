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‏Apple تفاجئ مستخدمي الآيباد بميزات جديدة هتكسر الدنيا.. فما هي؟

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أطلقت شركة آبل من جانبها لتحديث iPadOS 18.1 بيتا 1 للمطورين، والذي يأتي مع بداية اختبار منصة Apple Intelligence الجديدة ومن المتوقع أن تقدم هذه المنصة لمجموعة من المميزات الذكية لمستخدمي الآيباد في الخريف القادم.

ووفقا لموقع" macworld " تقتصر النسخة التجريبية الأولى من تحديث iPadOS 18.1 على ميزة واحدة من مميزات Apple Intelligence، وهي أدوات الكتابة.

تتيح هذه الأدوات للمستخدمين القيام بإعادة كتابة النصوص والقيام بتدقيقها وتلخيصها أيضا في بعض التطبيقات مثل البريد والملاحظات والصفحات، بالإضافة إلى بعض التطبيقات الخارجية.
منصة Apple Intelligence
على الجانب الآخر ستظل منصة Apple Intelligence في المرحلة التجريبية وذلك حتى بعد إطلاق الإصدار الرسمي من iPadOS 18.1، ومع إضافة المزيد من المزايا بمرور الوقت
يمكن للمطورين في الوقت نفسه القيام بتجربة منصة Apple Intelligence وإذا كانوا يمتلكون جهاز iPad Pro أو iPad Air وبشريحة M1 أو أحدث، والانضمام إلى قائمة الانتظار.

وإلى جانب iPadOS 18.1، أطلقت شركة آبل أيضًا لبعض النسخ التجريبية الأولى من iOS 18.1 ونظام macOS Sequoia 15.1 للمستخدمين.

المصدر: صدى البلد

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