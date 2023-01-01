‏Apple تعمل على تطوير أنظمة التشغيل القادمة لعام 2025

بدأت شركة آبل العمل رسميًا على أنظمة التشغيل القادمة التي تنوي إطلاقها في عام 2025 القادم، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن الشركة اعتمدت أسماءً رمزية لأنظمة التشغيل القادمة، إذ تطلق على نظام iOS 19 اسم “Luck”، وتطلق على نظام macOS 16 اسم “Cheer”، في حين تُسمي نظام watchOS 12 باسم “Nepali”. وتستخدم آبل أسماءً رمزية للاستخدام الداخلي عند الإشارة إلى الأجهزة والبرامج غير المُعلنة.
وكانت جوجل تستخدم أسماءً مستوحاة من الحلويات الشهيرة لتحديثات أنظمتها كل عام، وقد انتهى ذلك في عام 2019 عندما تخلت الشركة عن تلك الأسماء قائلة إنها تريد أن تصبح أكثر شمولية وعالمية.
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