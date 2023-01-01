‏Apple تعلن عن تحديث watchOS يتضمن الكشف التلقائي للقيلولة.. ماذا يعني ذلك؟

أعلنت شركة أبل عن أحدث إصدار من نظام التشغيل watchOS، watchOS 11، في المؤتمر العالمي للمطورين لعام 2024 (WWDC)، وتدعي أبل أن نظام watchOS 11 الجديد يأتي مزودًا بميزات مبنية على تقنية الاستشعار الخاصة بالشركة والنهج القائم على العلم والخوارزميات المتقدمة.
كما أنه يحتوي على العديد من التحسينات مقارنة بسابقه، بما في ذلك ترقيات اللياقة البدنية والأنشطة المباشرة وتتبع الصحة ووجوه الساعة الجديدة وتطبيقات الترجمة، كما تتيح لك الساعة أيضًا تخصيص نغمات الرنين على آبل ووتش أيضًا.
ويشير منشور منصة Reddit إلى أن شركة آبل قد قدمت ميزة جديدة تسمى ميزة الكشف التلقائي عن القيلولة مع نظام التشغيل watchOS 11 وعلى عكس ما سبق، عندما كان تتبع النوم يعمل فقط في وضع السكون، يمكن لمستخدم Apple Watch اكتشاف أوقات القيلولة وتسجيلها في وضع السكون، كذلك تطبيق الصحة دون تفعيله يدويًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!