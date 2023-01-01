‏Apple تعلن عن تحديث watchOS يتضمن الكشف التلقائي للقيلولة.. ماذا يعني ذلك؟

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أعلنت شركة أبل عن أحدث إصدار من نظام التشغيل watchOS، watchOS 11، في المؤتمر العالمي للمطورين لعام 2024 (WWDC)، وتدعي أبل أن نظام watchOS 11 الجديد يأتي مزودًا بميزات مبنية على تقنية الاستشعار الخاصة بالشركة والنهج القائم على العلم والخوارزميات المتقدمة.



كما أنه يحتوي على العديد من التحسينات مقارنة بسابقه، بما في ذلك ترقيات اللياقة البدنية والأنشطة المباشرة وتتبع الصحة ووجوه الساعة الجديدة وتطبيقات الترجمة، كما تتيح لك الساعة أيضًا تخصيص نغمات الرنين على آبل ووتش أيضًا.



ويشير منشور منصة Reddit إلى أن شركة آبل قد قدمت ميزة جديدة تسمى ميزة الكشف التلقائي عن القيلولة مع نظام التشغيل watchOS 11 وعلى عكس ما سبق، عندما كان تتبع النوم يعمل فقط في وضع السكون، يمكن لمستخدم Apple Watch اكتشاف أوقات القيلولة وتسجيلها في وضع السكون، كذلك تطبيق الصحة دون تفعيله يدويًا.

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في وقت سابق، كانت ميزة تتبع النوم على آبل ووتش تعمل فقط عندما يقوم المستخدمون بتمكين وضع السكون، الأمر الذي غالبًا ما يترك للمستخدمين صورة غير كاملة عن صحة نومهم بشكل عام حيث غالبًا ما تكون القيلولة بعد الظهر غير مسجلة.ولكن الآن، يعمل الكشف التلقائي الجديد عن القيلولة في نظام watchOS 11 على سد هذه الفجوة ويلغي الحاجة إلى تنشيط وضع السكون يدويًا، وفقًا لتقرير صادر عن MacRumours.عند مشاركة التحديث، كتب مستخدم Reddit: "لقد أخذت قيلولة بالأمس، ويبدو أنه تم تسجيل بيانات النوم، لم أر هذا مذكورًا في أي مكان، هل راى احد اخر هذا؟ لقد تأكدت من أن البيانات كانت من Apple Watch الخاصة بي."يبدو أن نظام watchOS 11 يستفيد من مستشعرات الحركة المدمجة في الساعة وخوارزميات اكتشاف النوم لتحديد القيلولة، كذلك يتيح ذلك للمستخدمين معرفة مدة القيلولة وجودتها ضمن قسم النوم في تطبيق الصحة، مما يوفر نظرة ثاقبة لأنماط نومهم العامة.