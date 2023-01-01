‏Apple تعتزم إضافة كاميرا إلى سماعات آيربودز



آيربودز آيربودز

تعمل شركة آبل على إضافة كاميرا إلى سماعات آيربودز اللاسلكية الخاصة بها، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة مينغ-تشي كو.



وتخطط الشركة لإطلاق سماعات آيربودز مزودة بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) مشابهة للكاميرا المستخدمة في تقنية تعرّف الوجه Face ID في هواتف آيفون.



ومن المتوقع أن تبدأ آبل الإنتاج الضخم لسماعات آيربودز الجديدة المزودة بكاميرات بحلول عام 2026. وستكون شركة فوكسكون، الشريك التقليدي لآبل، المورد لهذه الكاميرات. ومع ذلك، لا يُعرف إذا كانت هذه الكاميرا ستأتي في إصدارات برو أو الإصدارات العادية أو كافة الإصدارات.

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وستعمل فوكسكون بطاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 18 إلى 20 مليون وحدة، أو وحدتين لكل 10 ملايين وحدة من السماعات، وسيعتمد طلب الكاميرات الفعلي على ظروف السوق، وفقًا لما ذكره المحلل.وتشير التقارير السابقة إلى أن آبل تعمل على إطلاق نموذجين جديدين من الجيل الرابع من سماعات آيربودز هذا العام، ولن تصدر ترقية لإصدارات برو حتى عام 2025.ووفقًا لكو، هناك عدة أسباب تدفع آبل إلى تزويد سماعاتها اللاسلكية بكاميرا، منها استخدامها مع نظارة Vision Pro وغيرها من المنتجات المستقبلية المشابهة لتحسين تجربة الصوت المكاني.وعلى سبيل المثال: عند مشاهدة فيديو باستخدام نظارة Vision Pro مع ارتداء سماعات آيربودز الجديدة، ستعزز السماعات مصدر الصوت في اتجاه حركة رأس المستخدم لتحسين تجربة الصوت المكاني.وقد تتيح السماعات الجديدة المزودة بكاميرا IR أيضًا إيماءات جديدة للمستخدمين، مثل “التحكم في الإيماءات في الهواء لتعزيز التفاعل بين الإنسان والجهاز”، وقد قدمت آبل بالفعل براءات اختراع في هذا المجال.وكانت آبل قد أعلنت حديثًا إيماءات جديدة للرأس للتحكم في سماعات آيربودز برو، ويمكن للمستخدمين ببساطة هز رؤوسهم أو تحريكها جانبًا للتفاعل مع سيري لتنفيذ عدة مهام، مثل التفاعل مع الرسائل وإدارة الإشعارات، والرد على المكالمات دون التفاعل الصوتي مع سيري.