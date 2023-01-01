‏Apple تعتزم إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الإشعارات

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تخطط شركة آبل لإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي في كافة جوانب نظام iOS 18 القادم لهواتف آيفون ومنها قسم الإشعارات، وفقًا لما ذكره تقرير أخير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.



وبحسب التقرير، فإن آبل سوف تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تلخيص الإشعارات المختلفة التي تصل إلى المستخدمين على مدار اليوم.



وستعمل تلك الميزة على نحو تلقائي، ويمكن للمستخدمين الحصول على ملخص الإشعارات صوتيًا من المساعد الشخصي الذكي “سيري”، مع مزايا أخرى مثل تلخيص المقالات الإخبارية، وتحسين آلية التواصل باللغة الطبيعية، وغيرها.

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وتتعمد الكثير من التطبيقات إرسال الإشعارات إلى المستخدمين من أجل حثهم على التفاعل معها على نحو مستمر، لكن ذلك يجعل قسم الإشعارات مليئًا بعدد كبير منها بغض النظر عن مدى أهميتها للمستخدم.ويرى بعض المستخدمين أن نظام إدارة الإشعارات في نظام iOS قد يحتاج إلى المزيد من التطوير، وقد يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا في تحسين إدارة الإشعارات، لتقدم فائدة أكبر للمستخدمين، وتقليل تشتتهم.وبحسب التقرير، فإن آبل تسعى إلى جعل مزايا الذكاء الاصطناعي التي تنوي تقدميها إلى المستخدمين مع نظام iOS 18 معتمدة على المعالجة في الأجهزة، لكن ستكون هناك مزايا أخرى معتمدة على المعالجة في خوادم الشركة السحابية.وأضاف التقرير أن آبل قد تتخلى عن وضع تطبيق للدردشة الذكية مشابه لتطبيقات أخرى مثل ChatGPT و Gemini في نظامها القادم، مما قد يعني أيضًا أن الشركة لم تتوصل إلى اتفاق ملائم مع الشركات المنافسة من أجل إدماج تطبيقاتها في النظام.وكانت آبل قد أكدت سابقًا قدوم مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها عبر أنظمة التشغيل القادمة، ومن المقرر إعلان التفاصيل في مؤتمر المطورين مطلع شهر يونيو المقبل.