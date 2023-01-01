‏Apple تعتذر عن إعلان iPad.. سحق الإبداع البشري

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يقال إن شركة Apple قد اعتذرت عن أغنية "Crush!" الإعلان الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى الفنانين والموسيقيين وغيرهم من المبدعين. تشير تقارير AdAge إلى أن شركة Apple قالت إن الفيديو "أخطأ الهدف" وألغت خططًا لتشغيل الإعلان التجاري اللطيف الذي تحول إلى محرج على التلفزيون.



من الواضح أن شركة Apple قصدت أن يكون الإعلان بمثابة استعارة لجميع الأدوات الإبداعية التي لا تعد ولا تحصى التي يمتلكها المرء عندما ينفق 1000 دولار أو أكثر لجهاز iPad Pro جديد. يُظهر الفيديو، الذي يتم عرضه خلال حدث الثلاثاء، سلسلة من الآلات الموسيقية وأدوات أخرى للتعبير البشري، بما في ذلك الجيتار والطبول والبوق ومكبرات الصوت ومشغل الأسطوانات والتلفزيون وغير ذلك الكثير. "كل ما أحتاجه هو أنت" بواسطة Sonny & Cher يقطع المقطع الصوتي.



وسرعان ما تم الكشف عن أن جميع الأشياء موضوعة على كسارة صناعية، والتي تنزل على الأدوات الإبداعية المتناثرة، وتنفجر في أعمدة من الدخان الملون بشكل مرضي. ولكن عندما يتم سحب الكسارة مرة أخرى، نرى أن كل شيء قد تحول إلى جهاز iPad Pro جديد لامع.

قبل عقد من الزمن، لم يكن من المحتمل أن يكون هذا الإعلان مشكلة كبيرة. لكن المسوقين في شركة أبل تذمروا تمامًا من سياق هذه اللحظة. يأتي الإعلان قبل أسابيع من اعتلاء شركة Apple المسرح في مؤتمر WWDC للإعلان عن ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي كان مستثمروها يتطلعون إليها.

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الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما سمعتم، يحتاج إلى شيء للتدريب عليه، وهذا يعني عمل البشر. يتعلم من المحتوى الموجود إنشاء كلمات أو صور أو موسيقى أو أصوات تم إنشاؤها خوارزميًا أو من يعرف ماذا أيضًا. كما أن لديها القدرة على إخراج نفس المبدعين - الذين ليس لدى معظمهم وظائف مريحة في شركة أبل أو غيرها من شركات التكنولوجيا الخمس الكبرى - من العمل حيث تتبنى الشركات والمستهلكون بفارغ الصبر الروبوتات المخصصة لوضع المبدعين على خط البطالة.السياق هو كل شيء، وقد فشلت شركة أبل بشكل مذهل هناك. يُعد إعلانها بمثابة استعارة مثالية لقدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على سحق الإبداع البشري، وتحويلنا جميعًا إلى "فنانين سريعين" يكتبون الكلمات في مربعات النص لتحل محل سنوات التدريب والخبرة. (من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتمتع بتطبيقات مثيرة حقا أيضا، ولكن هناك الكثير الذي يتعين علينا بذله للتعامل مع الفوضى على مستوى المجتمع التي يستطيع أن يطلق العنان لها.)قال Tor Myhren، نائب رئيس الاتصالات التسويقية لشركة Apple، لـ AdAge: “الإبداع موجود في حمضنا النووي في Apple، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن نصمم منتجات تمكن المبدعين في جميع أنحاء العالم”. "هدفنا هو الاحتفال دائمًا بعدد لا يحصى من الطرق التي يعبر بها المستخدمون عن أنفسهم ويجلبون أفكارهم إلى الحياة من خلال iPad. لقد أخطأنا الهدف بهذا الفيديو، ونحن آسفون”.مهلا، الاعتذار يعني شيئا. لكننا سنرى ما هي النغمة التي ستتبناها شركة آبل الشهر المقبل عندما تطرح الأدوات التي تمهد الطريق للاعتذار في المقام الأول. يخبرني شيء ما أن القطار خرج من المحطة وسينطلق بكامل قوته، بغض النظر عن مدى الإبداع الذي تتمتع به الشركة في حمضها النووي.