‏Apple تطور HomePod بشاشة لمسية مدعومة بـ Apple Intelligence

كشف تقرير حديث أن شركة أبل تعمل على تطوير منتج جديد – وهو ملحق منزلي سيتم تشغيله على إصدار برنامج tvOS، وفقًا للتقرير، ويقال إنها نسخة تعمل باللمس من HomePod مع شاشات وكاميرات، وهي نسخة ترددت شائعات منذ فترة طويلة أنها قيد التطوير.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة Apple Intelligence – مجموعة خدمات الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بصانع ايفون والتي قدمتها في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) 2024 في 10 يونيو.
هوم بود جديد
في تقرير، كشفت MacRumors أنها اكتشفت رمزًا في الواجهة الخلفية لشركة أبل يشير إلى فئة معرف جديدة "HomeAccessory17,1"، والتي من المتوقع أن تكون HomePod مع شاشة تعمل باللمس، يشير هذا إلى أن الجهاز قد يتم تشغيله بواسطة شريحة A18 – وهي نفس شريحة SoC التي يُشاع أيضًا أنها تعمل على تشغيل تشكيلة ايفون 16 القادمة بالكامل.
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