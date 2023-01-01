‏Apple تطلق تطبيق Final Cut Camera لهواتف آيفون وأجهزة آيباد



Final Cut Camera Final Cut Camera

أعلنت شركة آبل إطلاق تطبيق Final Cut Camera الجديد عبر متجر آب ستور لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.



وصممت الشركة تطبيقها الجديد ليكون رفيقًا لتطبيق Final Cut Pro في أجهزة آيباد برو الجديدة، إذ يتيح ميزة التصوير الحي من كاميرات متعددة Live Multicam.



ويمكن تثبيت التطبيق على أجهزة آيفون وآيباد لتسجيل مقاطع الفيديو من زوايا مختلفة خلال التصوير، والتحكم في إعدادات الكاميرا لكل فيديو لاسلكيًا، كما يمكن استخدامه كتطبيق مستقل لتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها في أجهزة آيفون وآيباد.

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ويوفر تطبيق Final Cut Camera تحكمًا يدويًا في العديد من الخيارات، ومنها الدقة ومعدلات الإطار والتعريض وحساسية الألوان وسرعة الغالق وتوازن اللون الأبيض وحرارة الألوان، وغيرها.ومع ذلك، يتطلب التطبيق وجود هواتف آيفون 15 برو لاستخدام مزايا معينة مثل ProRes، والقدرة على التسجيل في وحدات تخزين خارجية.وتتيح الشركة تطبيق Final Cut Camera للتنزيل عبر متجر آب ستور لهواتف آيفون XS و الإصدارات التي تليها بنظام iOS 17.4، بالإضافة إلى أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 17.4.ومع أن التطبيق نفسه مجاني، لكن يحتاج المستخدمون إلى اشتراك في برنامج Final Cut Pro لجهاز آيباد من أجل استخدام مزايا مثل Live Multicam.ويفتح التطبيق الجديد آفاقًا جديدة للإبداع في مجال صناعة الفيديو، إذ يسمح للمستخدمين بتصوير مقاطع فيديو من زوايا مختلفة بنحو متزامن، لإنشاء محتوى احترافي وأكثر جاذبية.