‏Apple تطلق تحديث iOS 17.5 بتغييرات جديدة



iOS 17.5 iOS 17.5

أطلقت آبل تحديث iOS 17.5 لهواتف آيفون بعدد من التغييرات الجديدة في خدمة الأخبار +Apple News وإشعارات التتبع، وتغييرات أخرى للمستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك التحديث بعد مرور شهرين على إطلاق التحديث السابق iOS 17.4.



وفي خدمة الأخبار، أضافت آبل وضع عدم الاتصال للوصول إلى موجز الأخبار عند عدم توفر اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى لعبة Quartiles المعتمدة على الكلمات داخل التطبيق للمشتركين، مع إمكانية الوصول إلى لوحة النتائج الخاصة باللاعبين.



وأضافت آبل ميزة أمنية جديدة تتيح للنظام إخطار المستخدمين عندما يكتشف جهاز تتبع مجهول يتحرك معهم.

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وكانت الشركة قد أضافت سابقًا تلك الميزة لكنها كانت تدعم فقط أجهزة AirTags التابعة لها، ومع التحديث الجديد، ستكون كافة أجهزة التتبع مدعومة، وقد طورت آبل تلك الميزة بالتعاون مع جوجل.وفي دول الاتحاد الأوروبي، يوفر تحديث iOS 17.5 دعم توزيع التطبيقات عبر الويب، مما يعني أنه بإمكان مستخدمي آيفون تنزيل التطبيقات مباشرة من مواقع المطورين، دون الحاجة إلى استخدام متجر التطبيقات.ويضم التحديث أيضًا إصلاحات لنحو 15 ثغرة أمنية في نظام التشغيل.ويمكن تحميل تحديث iOS 17.5 الجديد على أجهزة آيفون بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.وبالتوازي مع إطلاق تحديث iOS 17.5، أطلقت آبل تحديثات أخرى لأنظمة التشغيل في أجهزة آيباد وحواسيب ماك وسماعات HomePod.