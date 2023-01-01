‏Apple تطرح هواتف آيفون 14 المجددة بأسعار مُخفضة



آيفون 14 آيفون 14

أعلنت شركة آبل إضافة مجموعة من هواتف آيفون 14 المجددة لأول مرة إلى متجرها الإلكتروني مع تخفيضات في الأسعار.



وتوفر الشركة هواتف آيفون 14 بأسعار تبدأ من 620 دولارًا، وآيفون 14 برو بأسعار تبدأ من 760 دولارًا، وآيفون 14 برو ماكس بأسعار تبدأ من 850 دولارًا، ولا توفر آبل حاليًا أي هواتف آيفون 14 بلس مجددة.



وكانت آبل قد أطلقت هواتف آيفون 14 في سبتمبر من عام 2022، وقد توقفت لاحقًا عن بيع هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بعد طرح هواتف آيفون 15 برو الجديدة.

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ومع ذلك، تواصل الشركة بيع هواتف آيفون 14 وآيفون 14 بلس الجديدة حاليًا بأسعار تبدأ من 700 و 800 دولار على التوالي.وتتوفر هواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس المجددة بألوان وسعات تخزينية مختلفة، إذ تأتي هواتف آيفون 14 بسعات تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، في حين تصل سعات التخزين في هواتف آيفون 14 برو إلى تيرابايت، وتزيد التخفيضات المتاحة في الأسعار مع زيادة سعة التخزين.ومن الجدير بالذكر أن كافة هواتف آيفون المجددة من آبل غير مقفلة، ويمكن استخدامها مع أي شركة اتصالات داخل الولايات المتحدة أو خارجها، وتزود الشركة الهواتف المجددة ببطاريات وأغلفة خارجية جديدة، مما يجعلها مطابقة تمامًا للهواتف الجديدة، كما تقدم ضمانًا لمدة قدرها عام واحد للهواتف المجددة، وهو الضمان نفسه المقدم للأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد الضمان مع خدمة “آبل كير بلس”.يُذكر أن هواتف آيفون المجددة هي هواتف مستعملة تعيد آبل تأهيلها وتجديدها لتكون بحالة قريبة من الهواتف الجديدة، وتشمل عملية التجديد استبدال البطارية والغلاف الخارجي وفحص الجهاز لضمان جودته، وتُباع هذه الهواتف بأسعار مخفضة مقارنةً بأسعار الهواتف الجديدة.