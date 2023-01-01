‏Apple تطرح نظارة فيجين برو في الأسواق الدولية



فيجين برو فيجين برو

أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 في كوبرتينو عزمها بيع نظارة فيجين برو البالغ سعرها مقدار 3500 دولار عالميًا مع بدء طرحها في تاريخ 28 يونيو في مجموعة من الأسواق الدولية.



ويتيح ذلك الفرصة لعدد كبير من المستخدمين في ثماني دول جديدة لشراء نظارة الواقع المختلط.



وحتى الآن، عرضت الشركة نظارة الرأس في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه يمكن للمطورين تجربة فيجين برو في بعض المواقع حول العالم.

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ووفقًا لشركة آبل، فإن الدول الأولى خارج الولايات المتحدة التي تحصل على فيجين برو هي الصين واليابان وسنغافورة في تاريخ 28 يونيو، تليها ألمانيا وفرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا في تاريخ 12 يوليو.ويأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ في شهر مايو أن آبل تدرب موظفيها الدوليين على بيع نظارة الرأس المتطورة.وتسعى آبل إلى بيع نظارة الرأس في أماكن كثيرة من أجل المساعدة في تجاوز الأداء الضعيف لمبيعاتها.ولم تعلن الشركة بعد أرقام مبيعات فيجين برو، مع أن الضجة العامة تراجعت جدًا منذ إصدارها في شهر فبراير، وأفادت التقارير أن آبل خفضت الإنتاج سابقًا بسبب انخفاض الطلب.كما أن قيمتها في سوق السلع المستعملة تبدو متراجعة، إذ من السهل إلى حد ما العثور على نماذج أساسية مستخدمة لمدة قليلة تباع بحسم قدره 1000 دولار أو أكثر عبر موقع eBay.وتبدأ الطلبات الأولية للصين واليابان وسنغافورة في تاريخ 13 يونيو، في حين يحصل العملاء في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على فرصة الطلب الأولي في تاريخ 28 يونيو.وتطرح آبل النظارة أول مرة في هذه الأسواق الجديدة هذا الصيف، وتأتي مع نظام التشغيل VisionOS 1.2 ودعم اللغات ذات الصلة.ويحصل جميع مستخدمي فيجين برو على مزايا جديدة في وقت لاحق من هذا العام، مع إصدار VisionOS 2.