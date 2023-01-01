‏Apple تسعى لتأمين استخدام شبكة Wi-Fi العامة في المقاهي والمطارات.. إليك الطريقة



Wi-Fi Wi-Fi

تمثل شبكات "واي فاي" العامة تهديدًا أمنيًا كبيرًا يمكنه مهاجمة أي مستخدم للهاتف الذكي متصل بشبكة واي فاي الخاصة به، لكن شركة آبل تريد مساعدة مستخدميها من خلال الحفاظ على سلامتهم من مثل هذه الشبكات والسماح لهم بمعرفة مستوى الأمان الذي توفره العديد من الشبكات في المناطق المجاورة لهم، حيث تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءة اختراع ستركز على تصنيف شبكات Wi-Fi بناءً على أمانها وطبيعتها.

قد يعجبك أيضا...

تنظر براءة الاختراع التي قدمتها شركة آبل إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) إلى المستقبل حيث يكون آيفون قادرًا على اعتراض شبكات Wi-Fi المختلفة القريبة منك وتحديد شبكة Wi-Fi التي تستحق الاستخدام دون القلق بشأن سلامتك.ستضمن شركة آبل إتمام العملية برمتها دون تحديد هوية الشخص وموقعه، الأمر الذي قد يصبح في نهاية المطاف علامة حمراء خطيرة تتعلق بالخصوصية.يعد تصنيف شبكة Wi-Fi أيضًا طريقة جيدة لقياس جودتها وقوة الشبكة ومدى أمان استخدامها، إذا اكتشف جهاز آيفون الخاص بالمستخدم أي شبكة Wi-Fi آمنة في المنطقة المجاورة، فسوف يرسل رسالة مطالبة للمستخدم تسأله عما إذا كان يرغب في الاتصال بالشبكة، فمعظم براءات الاختراع لا تنجح ويتم إلغاؤها لسبب أو لآخر.ولكن بمعرفة مدى الخطورة التي يمكن أن تصبح عليها شبكات واي فاي العامة، فهذه براءة اختراع نود أن نرى شركة آبل تقدمها إلى السوق بشكل ما لمستخدميها.