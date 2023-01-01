‏Apple تسعى لتأمين استخدام شبكة Wi-Fi العامة في المقاهي والمطارات.. إليك الطريقة

تمثل شبكات "واي فاي" العامة تهديدًا أمنيًا كبيرًا يمكنه مهاجمة أي مستخدم للهاتف الذكي متصل بشبكة واي فاي الخاصة به، لكن شركة آبل تريد مساعدة مستخدميها من خلال الحفاظ على سلامتهم من مثل هذه الشبكات والسماح لهم بمعرفة مستوى الأمان الذي توفره العديد من الشبكات في المناطق المجاورة لهم، حيث تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءة اختراع ستركز على تصنيف شبكات Wi-Fi بناءً على أمانها وطبيعتها.تنظر براءة الاختراع التي قدمتها شركة آبل إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) إلى المستقبل حيث يكون آيفون قادرًا على اعتراض شبكات Wi-Fi المختلفة القريبة منك وتحديد شبكة Wi-Fi التي تستحق الاستخدام دون القلق بشأن سلامتك.
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