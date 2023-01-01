‏Apple تستعد للكشف عن سلسلة iPhone 16.. تعرف على الموعد



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

ازدادت التسريبات حول سلسلة iPhone 16 الجديدة من Apple بشكل كبير على الإنترنت، ومع اقتراب موعد إطلاق السلسلة الجديدة تزداد التوقعات والحماس. وقد أعلنت ابل اليوم عن الموعد الرسمي الذي تم تحديده للكشف عن سلسلة iPhone 16 الجديدة بالكامل، والذي سيكون بعد نحو أسبوعين من اليوم.

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سيتم بث الحدث عبر الإنترنت كالمعتاد، وسيبدأ الحدث الخاص بالكشف عن السلسلة الجديدة المُنتظرة بشدة يوم 9 سبتمبر 2024 المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.ايفون 16المنتجات المنتظر الكشف عنهاستتضمن سلسلة iPhone 16 الجديدة أربعة هواتف: الهاتفين الأساسيين iPhone 16 وiPhone 16 Plus، بالإضافة إلى هواتف Pro وهي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max. ومن المتوقع أن تكشف Apple خلال الحدث أيضًا عن الجيل العاشر من Apple Watch Series، والجيل الرابع من Apple AirPods.جدير بالذكر أن السلسلة الجديدة ستأتي بسرعات شحن مُحسنة مقارنة بالأجيال السابقة، مع بطاريات أكبر وشاشات أكبر لكل إصدار مقارنة بنفس الإصدار من الجيل السابق. أما عن المعالجات، فالهاتفان الأساسيان سيعملان بمعالج Apple A18، أما هواتف Pro فستعمل بمعالج A18 Pro، وستدعم كافة الهواتف الذكاء الاصطناعي.تسريبات سلسلة iPhone 16يمكنك التعرف بشيء من التفصيل على سلسلة iPhone 16 بمختلف إصداراتها وأبرز مواصفاتها التي تم تسريبها خلال الفترة الماضية عبر الإنترنت من خلال الصورة التاليه :-