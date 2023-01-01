‏Apple تستعد للكشف عن الجيل التالى من Watch Series 10



Watch Series 10 Watch Series 10

تستعد شركة آبل للكشف عن الجيل التالي من Watch Series 10 إلى جانب سلسلة آيفون 16 التي طال انتظارها الشهر المقبل، مع اقتراب موعد الإطلاق في سبتمبر، تسلط التقارير الجديدة الضوء على العديد من الترقيات المثيرة المتوقعة في الساعة الذكية القادمة، بما في ذلك شاشة أكبر وشريحة جديدة وربما مستشعر صحي جديد.

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وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Mac، سيتم تجهيز كلا الطرازين الأصغر والأكبر من Watch Series 10 القادمة بشاشة أكبر، سيتم زيادة الحجم الأصغر الذي يبلغ مقاسه حاليًا 44 مم إلى 45 مم، في حين أن الحجم الأكبر الذي يبلغ مقاسه 45 مم سيزيد إلى 49 مم، وهو ما يتوافق مع حجم الطراز الحالي Apple Watch Ultra.بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن كلا الطرازين سيحتويان على تصميم انسيابي جديد مع هيكل أنحف، وقد يكون هذا تحولًا جيدًا، حيث أن الشاشات الأكبر حجمًا كانت ستجعل Apple Watch أكبر حجمًا نظرًا لسمك الجيل الحالي.من المتوقع أن يتم تجهيز Apple Watch Series 10 بتقنية أكسيد متعدد البلورات (LTPO) ذات درجة الحرارة المنخفضة لشاشة OLED الخاصة بها والتي ستمكن الشاشة من تكييف معدل التحديث ديناميكيًا بناءً على الاستخدام، وبالتالي الحفاظ على عمر البطارية.عند الحديث عن ترقية الأداء، من المرجح أن تقدم شركة Apple شريحة جديدة لسلسلة Watch Series 10، والتي يطلق عليها اسم S10، والتي من المتوقع أن تأتي مع محرك عصبي يوفر قدرات أفضل لمعالجة الذكاء الاصطناعي.ومع ذلك، ليس لدى عملاق التكنولوجيا أي خطط لنشر ميزات الذكاء الاصطناعي في ساعتها الذكية القادمة Series 10، لكن المعالج الجديد سيقوم بإعداد الساعة لعمليات طرح ميزات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.أيضًا، وفقًا للتقرير، ستأتي Watch Series 10 مزودة بمراقب صحي جديد سيساعد المستخدمين في اكتشاف ارتفاع ضغط الدم واكتشاف توقف التنفس أثناء النوم.ومع ذلك، أشارت الشائعات الأخيرة إلى شكوك حول ما إذا كانت هذه الميزات الصحية ستكون متاحة في الساعة القادمة.وفي الوقت نفسه، لم تعلن شركة آبل بعد عن موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة Watch Series 10 وسلسلة آيفون 16.