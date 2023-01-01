‏Apple تدمج Gemini AI في نظام التشغيل iOS بالمستقبل

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تعمل Apple على دمج GPT-4o، وهو نموذج اللغة الكبير الذي يدعم ChatGPT في iOS 18 وiPadOS 18 وMacOS Sequioa بفضل الشراكة مع OpenAI التي تم الإعلان عنها في WWDC، مؤتمر المطورين السنوي للشركة، يوم الاثنين. ولكن بعد وقت قصير من انتهاء الكلمة الرئيسية، قال كريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل، إن الشركة قد تدمج أيضًا جيميني، عائلة جوجل ذات النماذج اللغوية الكبيرة، في أنظمة التشغيل الخاصة بها.



وقال فيديريجي في محادثة مع مستخدمي YouTube iJustine بعد الكلمة الرئيسة: "نريد تمكين المستخدمين في نهاية المطاف من اختيار النماذج التي يريدونها، وربما Google Gemini في المستقبل". "لا يوجد شيء للإعلان عنه الآن."



الأخبار جديرة بالملاحظة لأنه على الرغم من أن شركة Apple ذكرت خططًا لإضافة المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى نظام التشغيل الخاص بها في الكلمة الرئيسية، إلا أنها لم تذكر Gemini على وجه التحديد. إن السماح للأشخاص باختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يريدونه على أجهزتهم بدلاً من مجرد فرض نموذج عليهم من شأنه أن يمنح أجهزة أبل مستوى من التخصيص لا يتمتع به أي من منافسيها مثل جوجل أو سامسونج.