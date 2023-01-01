‏Apple تخطط لتحسين شاشة هواتف آيفون 16 برو القادمة



آيفون 16 آيفون 16

تخطط شركة آبل لتطوير شاشة هواتف آيفون 16 برو القادمة، وفقًا لتسريبات جديدة نشرتها وسائل إعلام صينية.



وبحسب التسريبات، فإن الشركة الأمريكية تنوي زيادة معدل السطوع في الشاشة ليصل إلى 1200 شمعة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالإصدارات الحالية من هواتف آيفون 15 برو التي يصل معدل سطوعها إلى 1000 شمعة عند عرض المحتوى في الوضع القياسي SDR.



وأضافت التسريبات أن ذروة السطوع في هواتف آيفون 16 برو عند عرض المحتوى بتقنية النطاق الديناميكي العالي ستظل كما هي بدرجتها الحالية التي تصل إلى 1600 شمعة، علمًا بأن شاشات آيفون 15 برو الحالية يمكنها أيضًا أن تزيد معدل السطوع إلى 2000 شمعة عند استخدامها في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

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وكانت آبل قد أعلنت حديثًا أجهزة آيباد برو الجديدة بشاشة جديدة من نوع أولد أطلقت عليها اسم Ultra Retina XDR بدرجة سطوع قدرها 1000 شمعة، كما أضافت شريحة خاصة للشاشة في معالج M4 لتحسين عرض المحتوى فيها.وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن آبل قد تزيد قياس الشاشة في هواتف آيفون 16 برو القادمة، وهو ما قد يسمح للشركة بزيادة سعة البطارية أيضًا.وتُضاف تلك التسريبات إلى تسريبات سابقة أفادت بأن آبل ستضيف ميكروفونات جديدة إلى هواتف آيفون 16 لتحسين عمل المساعد الصوتي سيري، كما ستقدم الشركة ألوانًا جديدة مع استخدام تقنية طلاء محدثة تساعد في تقليل توهج عدسة الكاميرا.وأكدت العديد من التقارير عزم آبل إضافة زر جديد إلى هواتف آيفون 16 برو على وجه الخصوص من أجل التقاط الصور ومقاطع الفيديو بجانب وظائف أخرى مرتبطة بالكاميرا.ومن المنتظر إطلاق هواتف آيفون 16 خلال الربع الأخير من العام الجاري.