‏Apple تخطط لإنتاج مزيد من هواتف أيفون هذا العام.. معظمها Pro وPro Max

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 16 القادمة في 10 سبتمبر من هذا العام وقد حصلت The Elec على معلومات سلسلة التوريد التي تكشف عن خطط إنتاج أبل، حيث ستنتج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية في البداية حوالي 90.1 مليون هاتف آيفون، وهو ما يزيد قليلاً عن هدف العام الماضي البالغ 86.2 مليون.

وكما كان من قبل، تخطط الشركة لإنتاج المزيد من طرازات Pro Max، والتي ستبلغ 37? من المزيج الإجمالي، أو بعبارة أخرى، 33.2 مليون وحدة، وهذا أكثر بكثير من 24.2 مليون وحدة من iPhone 15 Pro Max في العام الماضي، ومن المتوقع أن تكون وحدات 16 Pro العادية 26.6 مليون (30?)، ارتفاعًا من 21.8 مليون وحدة من طراز 15 Pro في العام الماضي.وستشكل الإصدارات غير الاحترافية 33% من إجمالي الإنتاج، حيث سيشهد هاتف iPhone 16 القياسي ارتفاعًا متواضعًا من 21.8 مليون وحدة إلى 24.5 مليون (27%)، بينما سيتم تصنيع iPhone 16 Plus في 5.8 مليون وحدة فقط (6%)، وهذا هو الطراز الوحيد الذي سيشهد انخفاضًا. للإشارة، كان الإنتاج المخطط لـ iPhone 15 Plus العام الماضي 8.5 مليون.بالطبع، يمكن أن تتغير الخطط دائمًا اعتمادًا على الطلب، لكن من الواضح أن الطلب على طراز Plus يتراجع مع كل عام يمر، لذا فإن الشائعات حول استبدال أبل له بإصدار آخر من iPhone في المستقبل قد تكون صحيحة.تشير الزيادة في إنتاج iPhone 16 Pro و16 Pro Max إلى زيادة إيرادات أبل حيث أن هذه هي أغلى الطرز من محفظة الشركة وقد تحمل في الواقع هوامش ربح أكبر أيضًا.