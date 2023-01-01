‏Apple تخطط لإنتاج مزيد من هواتف أيفون هذا العام.. معظمها Pro وPro Max

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 16 القادمة في 10 سبتمبر من هذا العام وقد حصلت The Elec على معلومات سلسلة التوريد التي تكشف عن خطط إنتاج أبل، حيث ستنتج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية في البداية حوالي 90.1 مليون هاتف آيفون، وهو ما يزيد قليلاً عن هدف العام الماضي البالغ 86.2 مليون.وكما كان من قبل، تخطط الشركة لإنتاج المزيد من طرازات Pro Max، والتي ستبلغ 37? من المزيج الإجمالي، أو بعبارة أخرى، 33.2 مليون وحدة، وهذا أكثر بكثير من 24.2 مليون وحدة من iPhone 15 Pro Max في العام الماضي، ومن المتوقع أن تكون وحدات 16 Pro العادية 26.6 مليون (30?)، ارتفاعًا من 21.8 مليون وحدة من طراز 15 Pro في العام الماضي.
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