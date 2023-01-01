‏Apple تخطط لإطلاق هاتف iPhone 17 Slim بمستوى تسعير يتخطى إصدار Max

تخطط عملاق التكنولوجيا ابل لإجراء تغيير في سلسلة iPhone 17 العام المقبل، حيث تتوقف ابل عن إطلاق إصدار Plus بينما تطور إصدار جديد بعنوان iPhone 17 Slim، وفي السطور القادمة نسلط الضوء على ملامح تصميم هذا الإصدار.
لن تستبدل ابل هاتف Plus بإصدار iPhone 17 Slim، حيث لن يأتي الأخير بنفس مستوى التسعير أو المواصفات المتوقعة لإصدار Plus، أي على عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن إصدار Slim سيختلف فقط بتصميم نحيف.
ولقد أوضحت أحدث التقارير أن هاتف iPhone 17 Slim سيكون أعلى إصدار في سلسلة iPhone 17، أي أن إصدار Slim سيأتي بمواصفات تتخطى إصدار Max.
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