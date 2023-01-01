‏Apple تخطط لإطلاق نظارة فيجن برو عالميًا في يوليو المقبل



فيجن برو فيجن برو

تعتزم شركة آبل إطلاق نظارة فيجن برو Vision Pro على نطاق عالمي في شهر يوليو المقبل، بعد مضي أكثر من ستة أشهر على إطلاقها في الولايات المتحدة.



وأفاد موقع MacRumors المتخصص في شؤون آبل نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الشركة تستعد للإطلاق العالمي للنظارة في الموعد المحدد.



وأضاف الموقع أن بعض متاجر آبل في المملكة المتحدة قد تلقت حديثًا شحنات كبيرة من منصات يُعتقد أنها تضم أرائك مصممة لعرض النظارة، ولم يُسمح للموظفين بفتحها بعدُ حتى الآن.

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وأبلغت الشركة مديري متاجرها في المملكة المتحدة ببدء عملية التخطيط لتعديل واجهات العرض لتسهيل عرض النظارة وملحقاتها، ومن المقرر أيضًا إجراء تحديثات إضافية للمحتوى المرئي داخل المتاجر بالتزامن مع إطلاق النظارة في شهر يوليو.ومن المرجح أن يكون الإطلاق العالمي لنظارة فيجن برو في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو، ويُحتمل أن تؤكد آبل هذا الموعد في الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC في العاشر من يونيو المقبل.ويُعد هذا الإطار الزمني متأخرًا عما توقعه العديد من المحللين الذين أفادوا بأن آبل كانت على الأرجح ستطلق النظارة عالميًا قبل مؤتمر WWDC لزيادة الاهتمام بالإصدار الثاني من نظام التشغيل visionOS الخاص بالنظارة.ويتوقع أن تكون المملكة المتحدة وكندا والصين وفرنسا أولى الأسواق التي ستصلها النظارة خارج الولايات المتحدة. وتهدف آبل إلى زيادة مبيعات النظارة في تلك الأسواق وسط تقارير تفيد بتراجع مبيعاتها داخل الولايات المتحدة.