‏Apple تخترع نسختها الخاصة من Google Lens



Google Lens Google Lens

قدمت آبل ميزة جديدة تسمى Visual Intelligence مع iPhone 16، والتي يبدو أنها إجابة الشركة على Google Lens.

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تم الكشف عنها خلال حدث سبتمبر 2024، تهدف Visual Intelligence إلى مساعدة المستخدمين على التفاعل مع العالم من حولهم بطرق أكثر ذكاءً.يتم تنشيط الميزة الجديدة من خلال زر جديد حساس للمس على الجانب الأيمن من الجهاز يسمى Camera Control. بنقرة واحدة، يمكن لـ Visual Intelligence تحديد الكائنات وتقديم المعلومات وتقديم إجراءات بناءً على ما تشير إليه. على سبيل المثال، سيؤدي توجيهه إلى مطعم إلى عرض القوائم أو الساعات أو التصنيفات، بينما يمكن التقاط منشور لحدث ما إضافته مباشرة إلى التقويم الخاص بك. وجهها إلى كلب لتحديد السلالة بسرعة، أو انقر فوق منتج للبحث عن مكان يمكنك شراؤه عبر الإنترنت.في وقت لاحق من هذا العام، ستعمل Camera Control أيضًا كبوابة إلى أدوات الطرف الثالث ذات الخبرة في مجال محدد، وفقًا لبيان صحفي من Apple. على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من Google للبحث عن المنتجات أو الاستفادة من ChatGPT لحل المشكلات، مع الحفاظ على التحكم في متى وكيف يتم الوصول إلى هذه الأدوات وما هي المعلومات التي تتم مشاركتها. وأكدت Apple أن الميزة مصممة مع مراعاة الخصوصية، مما يعني أن الشركة لا يمكنها الوصول إلى تفاصيل ما يحدده المستخدمون أو يبحثون عنه.تزعم Apple أن Visual Intelligence تحافظ على خصوصية المستخدم من خلال معالجة البيانات على الجهاز نفسه، مما يضمن عدم معرفة الشركة بما نقرت عليه.