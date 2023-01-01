‏Apple تختبر أكثر من 10 آلاف هاتف أيفون قبل طرح الموديلات الجديدة



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تفتخر شركة أبل بشدة بمتانة أجهزة iPhone الخاصة بها، ومع أحدث طرازات iPhone 15 Pro، قدم عمالقة كوبرتينو هيكلًا من التيتانيوم لجعل هواتفهم الذكية تدوم لفترة أطول، ولكن كيف تمكنت أبل من جعل أجهزة iPhone الخاصة بها متينة وما الذي تمر به أجهزة iPhone الجديدة بالضبط في مصنع Apple.



ففي تفاعل حديث مع YouTuber MKBHD، كشفت شركة أبل أنه قبل الكشف عن المنتجات النهائية وشحنها، قامت الشركة باختبار أكثر من 10000 هاتف iPhone وقمت بفحص هذه الهواتف الذكية من خلال اختبارات متانة مكثفة.



في أحدث تغريداته على تويتر، يشارك MKBHD لمحات خاطفة من زيارته الأخيرة لبعض مختبرات أبل، حيث توضح له الشركة كيفية اختبار متانة أجهزة iPhone الخاصة بها، وتتضمن العملية محاكاة المطر بالتنقيط، وحرارة الضغط المنخفض، واختبارات السقوط واسعة النطاق باستخدام الروبوتات، والاهتزاز عالي التردد، وما إلى ذلك، وأثناء تقديم تفاصيل أكثر حول كيفية ضمان أبل أن تكون أجهزة iPhone متينة والتحقق من جميع العلامات، يكشف جون تيرنوس، رئيس قسم هندسة الأجهزة في أبل، لـ MKBHD أنه قبل الإصدار النهائي وشحن أجهزة أبل في جميع أنحاء العالم، تختبر الشركة أكثر من 10000 جهاز، أجهزة أيفون للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وفقاً لموقع indiatoday.

قد يعجبك أيضا...

يكشف Ternus أيضًا أنه نظرًا لكون أجهزة أيفون متينة للغاية، فإنه يجعل من الصعب أيضًا على الشركة إصلاح أي أجهزة ايفون، على سبيل المثال، يذكر Ternus أن أجهزة iPhone مقاومة للماء ويمكن أخذها تحت الماء، ولتحقيق ذلك، تستخدم الشركة غراء عالي الجودة وبالتالي، أثناء الإصلاحات، يكون من الصعب إزالته وإصلاحه مع الحفاظ على نفس المستوى من المتانة.إذا نظرنا إلى أحدث جيل من سلسلة iPhone 15، فقد قامت أبل بتضمين ظهر زجاجي يمر بعملية التبادل الأيوني المزدوج المخصصة وغلاف من الألومنيوم من الدرجة الفضائية، مما يجعل الهواتف الذكية متينة للغاية ، لدرجة أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن كيفية نجاة هواتفهم من الحوادث، على سبيل المثال، بعد أن انفجرت لوحة باب طائرة بوينغ التابعة لشركة طيران ألاسكا في الجو، قيل إن جهاز iPhone سقط من ارتفاع 16000 قدم، ولكن تم العثور عليه بعد بضعة أيام على الأرض في حالة عمل مثالية.ايفون 16 سيكون أفضلوفي الوقت نفسه، من المقرر أن تطلق شركة أبل هذا العام سلسلة iPhone 16، وتشير الشائعات إلى أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيحتويان على تصميمات أخف وأنحف، وأنظمة كاميرا متقدمة، وشرائح A18 جديدة، ومتانة معززة، ويُشاع أيضًا أن طرازات Pro تشتمل على عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل لتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك، يقال إن قدرات الكاميرا تم تعزيزها باستخدام عدسة مقربة 5x جديدة، والتي كانت حصرية في السابق لنماذج Pro Max.