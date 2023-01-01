‏Apple تجلب ChatGPT إلى سيري مجانًا



ChatGPT ChatGPT

أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 في كوبرتينو مزايا عديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادمة إلى مساعدها الافتراضي سيري Siri، مثل التصميم المحدث، والتحسينات على كيفية التحدث وفهم أوامر اللغة المنطوقة، والتكامل مع نموذج ChatGPT من OpenAI.



وتأتي بعض هذه المزايا بفضل Apple Intelligence، وهو نظام الذكاء الشخصي الجديد الذي يركز على الخصوصية للشركة، والذي تقول الشركة إنه قادر على التحكم في الإجراءات في التطبيقات نيابة عن المستخدمين.



وفيما يتعلق بالمساعد الافتراضي سيري، تقول آبل إن هذه الإجراءات تتضمن أشياء، مثل استرداد المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين أو القدرة على تحديد موقع صورة رخصة القيادة عبر الجهاز واستخراج تلك المعلومات لملء نموذج.

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وتقول آبل إن تصميم سيري المحدث يزيد بروزه عبر الجهاز، إذ يعرض حدودًا متوهجة متعددة الألوان عبر الشاشة عند الاستخدام.كما ازدادت قدرة سيري على فهم المستخدمين عندما يتعثرون في كلماتهم أثناء التحدث إلى المساعد ويمكنه الحفاظ على سياق المحادثة بين الطلبات، مثل إنشاء حدث لموقع معين بعد توفير معلومات الطقس بخصوص ذلك المكان.ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا كتابة أسئلتهم وطلباتهم إلى سيري من خلال النقر المزدوج على الجزء السفلي من الشاشة ويمكنهم متابعة تلك الإجراءات عبر الكتابة والصوت.وأصبح سيري قادرًا على اتخاذ إجراء داخل التطبيقات وعبرها، لذا يمكنك أن تطالبه بإبراز صورة ما ومن ثم إضافة هذه الصورة إلى تطبيق آخر.ويرجع الفضل في ذلك إلى واجهة برمجة التطبيقات الجديدة App Intents التي تتيح للمطورين السماح لسيري باتخاذ إجراءات في التطبيقات، فضلًا عن وعي سيري المحسّن بالسياق الشخصي، ويشمل ذلك الرسائل وأحداث التقويم والملفات والصور.وفيما يتعلق بتكامل ChatGPT المجاني القادم، تقول آبل إن سيري قادر على الاستفادة من خبرة ChatGPT عندما يكون ذلك مفيدًا لك.ويسأل سيري المستخدمين إذا كان بإمكانه استخدام ChatGPT لإكمال الطلب ويقدم هذه المعلومات مباشرةً عبر شاشة الجهاز إذا منح موافقة المستخدم.وتقول آبل إن OpenAI لن تسجل استعلامات المستخدم، مع إدماج روبوت الدردشة الشهير في أدوات الكتابة على مستوى نظام آبل دون الحاجة إلى إنشاء حساب ChatGPT أو OpenAI.وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في بيان: “متحمسون من أجل جلب ChatGPT إلى مستخدمي آبل بطريقة جديدة. تتوافق هذه الشراكة مع مهمة OpenAI لجعل الذكاء الاصطناعي المتقدم في متناول الجميع”.ويأتي إعلان تكامل ChatGPT بعد عدة أشهر من التقارير والشائعات المتعلقة بخطط آبل للذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتطوير إطارها لنماذج اللغات الكبيرة.ومن المتوقع أن يكون تكامل ChatGPT متاحًا في وقت لاحق من هذا العام، في حين تكون مزايا سيري الجديدة المدعومة من Apple Intelligence متاحة في الإصدار التجريبي لنظام iOS 18 القادم هذا الخريف.