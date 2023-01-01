‏Apple تجلب خدمة RCS إلى آيفون في iOS 18

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أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 في كوبرتينو أن تطبيق الرسائل يدعم خدمة RCS في iOS 18.



ويحل المعيار الجديد محل الرسائل القصيرة بصفتها بروتوكول الاتصال الافتراضي بين أجهزة أندرويد و iOS.



وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من رفض آبل لدعم هذه الخدمة وبعض التدقيق التنظيمي من جانب الاتحاد الأوروبي.

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وفي الوقت الحالي، عندما يتراسل الأشخاص عبر iOS وأندرويد، تعود الخدمة إلى الرسائل النصية القصيرة، أي ترسل الصور ومقاطع الفيديو بجودة قليلة مع اختصار الرسائل وعدم تشفير المحادثات من طرف إلى طرف كما هي في iMessage.وتظهر الرسائل الواردة من هواتف أندرويد على نمط فقاعات خضراء في محادثات iMessage.وطورت خدمات الاتصالات الغنية RCS بصفتها بديلًا للرسائل النصية القصيرة. وتوفر RCS مؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة وتسمح لك بإرسال رسائل طويلة وتدعم الصور ومقاطع الفيديو ذات الجودة العليا.وبمعنى آخر، إنها تشبه إلى حد كبير تطبيق iMessage. وأصبحت خدمات الاتصالات الغنية RCS بمنزلة بروتوكول المراسلة القياسي عبر هواتف أندرويد، إذ تبنته شركات الاتصالات الأمريكية بالكامل على مدار السنوات الخمس الماضية، مع أن آبل ظلت تحجب الدعم.وبدءًا من نظام التشغيل iOS 18، تصبح بعض هذه المزايا متاحة في المحادثات عبر المنصات. ويظل تطبيق الرسائل يميز محادثات RCS بالفقاعات الخضراء مع تضمن حقل النص التسمية التالية: “Text Message • RCS” حتى يعرف المستخدمون أنهم يحصلون على تجربة رسائل نصية مطورة مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة التقليدية.ولم تذعن آبل لحملات الضغط من جوجل وسامسونج لتبني RCS، إذ أعلنت الشركة في شهر نوفمبر أنها تعتزم إضافة دعم RCS في العام المقبل. ولم يكن التوقيت محض صدفة، إذ حاولت آبل من خلال الإعلان إرضاء المنظمين في الاتحاد الأوروبي.وفيما يتعلق بالمزايا الجديدة، يضيف تطبيق الرسائل في iOS 18 دعمًا لتنسيق النص بالخط العريض والمائل والتسطير ويتوسطه خط. وتضيف آبل أيضًا تأثيرات نصية تعمل على تحريك كلمات وعبارات معينة.