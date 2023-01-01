‏Apple تتيح للمستخدمين اختيار Home Hub النشط

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ذكرت آبل منصتها المنزلية الذكية باقتضاب خلال كلمتها الرئيسية في WWDC 2024، مع أنه لا يزال بإمكان مستخدمي Apple Home الاستمتاع بالتحديث المكتشف في الإصدار التجريبي الأول من iOS 18.



ويحتوي تطبيق Home في iOS 18 خيارًا جديدًا لتحديد المحور المنزلي المفضل Preferred Home Hub. وتتيح القائمة للمستخدمين الاختيار بين أجهزة Apple TV و HomePods المتصلة بنظام HomeKit.



ويستخدم النظام بعد ذلك الجهاز المختار للتحكم في ملحقات المنزل الأخرى من بُعد، ولن يستخدم جهازًا آخر إلا إذا كان الجهاز الرئيسي غير متوفر.

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ويحل هذا الخيار مشكلة تشغيل المنزل الذكي عبر الشبكة اللاسلكية من خلال HomePod عندما يكون هناك جهاز Apple TV يستخدم خيار الإيثرنت الموجود.وزودت آبل الإصدار التجريبي من iOS 18 بخيار جديد لتحديد المحور الرئيسي المفضل لديك بدلًا من الاعتماد على التحديد التلقائي من آبل، وهو الاختيار الحالي.ويتيح هذا الخيار للمستخدمين اختيار تشغيل عمليات التشغيل الآلي لمنصة Apple Home عبر جهاز Apple TV المتصل بالإيثرنت بصفته محورًا منزليًا رئيسيًا بدلًا من HomePod المستند إلى الشبكة اللاسلكية من أجل جعل منصة المنزل الذكي تعمل بسرعة وموثوقية.ويوفر محور آبل المنزلي، مثل HomePod أو Apple TV، القدرة على إنشاء عمليات التشغيل الآلي والتحكم في الأجهزة من بُعد وتمكين المعالجة المحلية لكاميرات الفيديو الآمنة HomeKit عبر منصة المنزل الذكي من آبل.وشعر الأشخاص الذين لديهم العديد من أجهزة Apple TV أو HomePods بالإحباط على مر السنين بسبب عدم القدرة على تحديد المحور الذي يعتمد عليه النظام، إذ تخبرك آبل بأنها تختار المحور الأفضل للمهمة، مع أن المستخدمين لا يوافقون على هذا الأمر.وعند استخدام Apple Home افتراضيًا في النموذج القديم أو النموذج الذي يستخدم الشبكة اللاسلكية، فإن المستخدمين يواجهون تباطؤ عمليات التشغيل الآلي، إلى جانب تراجع الموثوقية عمومًا مع منازلهم الذكية.وقبل هذا التغيير، كانت الطريقة الوحيدة لإجبار Apple Home على استخدام محور واحد معين هي فصل جميع المحاور الأخرى.وحتى مع ذلك، فإن النظام غالبًا ما يعود إلى تكوينه الأصلي بمجرد توصيلها مرة أخرى. وفي حين يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Home Hub عبر جهاز Apple TV، فإنه لا يمكنك ذلك عبر HomePod.ومع نظام التشغيل iOS 18، يحصل مستخدمو Apple Home على خيار التحكم المطلوب بشدة.