‏Apple تتوقف عن استخدام "جراب" FineWoven بعد إطلاق سلسلة iPhone 16

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قررت شركة ابل التوقف عن استخدام حافظات FineWoven التي تم إطلاقها العام الماضي، حيث أصدر عملاق التكنولوجيا الحافظات كخيار صديق للبيئة للحافظات الجلدية، على الرغم من أن الحالات كانت عرضة للأتربة والأضرار، إلا أنها لا تزال تأتي بسعر 59 دولارًا أمريكيًا.

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قامت الشركة الآن بإزالة حافظات FineWoven الحالية لأجهزة آيفون الأقدم من موقع البيع بالتجزئة الرسمي الخاص بها، ومع ذلك، تظل إصدارات FineWoven من MagSafe Wallet وAirTag Key Ring متاحة للشراء.عند إطلاقها، تلقت حافظات FineWoven الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أدائها الضعيف مقارنة بالحافظات الجلدية التي عرضتها شركة التكنولوجيا العملاقة سابقًا.قدمت شركة آبل هذا المنتج المصنوع من مادة بولي معاد تدويرها بنسبة 68 بالمائة ليكون أكثر صداقة للبيئة، ولكن سرعان ما اكتشف المستخدمون أن الحافظات سهلة التلطيخ وعرضة للاهتراء.لن يتم إصدار هذه الحافظات لمجموعة آيفون 16 التي تم إطلاقها مؤخرًا، وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين شراء حافظات سيليكون أو حافظات شفافة لأجهزتهم. وقالت الشركة: “تعمل حافظات Apple لمجموعة iPhone 16 بسلاسة مع التحكم في الكاميرا، والتي تتميز بكريستال الياقوت المقترنة بطبقة موصلة تنقل حركات الأصابع إلى التحكم في الكاميرا".من ناحية أخرى، لا تزال محفظة Apple FineWoven المزودة بـ MagSafe متاحة للشراء من الموقع الرسمي، متوفرة بأربعة ألوان مختلفة، مثل بلاك بيري والأزرق الداكن والأسود والأخضر الداكن.وفي أخبار أخرى، أطلقت شركة آبل مؤخرًا مجموعة من المنتجات الجديدة في حدث Glowtime، وتشمل هذه الأجهزة آبل ووتش سيريس 10 الجديدة وApple Watch Ultra 2 وAirPods 4 وAirPods Pro 2 وAirPods Max ومجموعة iPhone 16 التي طال انتظارها.وستدعم أجهزة آيفون 16 الجديدة ميزات Apple Intelligence بمجرد إصدار إصدار iOS 18 لـ كافة المستخدمين، ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث الأسبوع المقبل.