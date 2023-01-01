‏Apple تتخلي عن منافذ USB-A مع جهاز M4 Mac mini



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

سيضم جهاز ماك ميني M4 من آبل عددًا كبيرًا من المنافذ، ولكن لن يكون أي منها منفذ USB-A، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

قد يعجبك أيضا...

في نشرة Power On، أفاد جورمان أن آبل ستتخلص من منافذ USB-A مع جهاز ماك ميني القادم.تعمل الشركة على إصدار قياسي وإصدار Pro من الكمبيوتر، وبينما لن يحتوي على USB-A، فإن جهاز ماك ميني بشريحة M4 Pro سيحتوي على خمسة منافذ USB-C ومنفذ إيثرنت ومنفذ HDMI ومقبس سماعة رأس، وفقًا لجورمان.ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي جهاز ماك ميني الجديد على مصدر طاقة داخلي.أفاد جورمان أن الإصدارين القياسي والإصدار Pro سيبدأان في الشحن إلى المستودعات في سبتمبر وأكتوبر على التوالي.كما ورد أن آبل تعمل على إصدار أرخص ومختصر من لوحة المفاتيح السحرية الخاصة بها والتي من المقرر إطلاقها "بحلول منتصف العام المقبل".قدمت الشركة لوحة مفاتيح سحرية جديدة لجهاز iPad Pro هذا الربيع، ويشير جورمان إلى أنها تحول انتباهها الآن إلى الأجهزة غير الاحترافية.يكتب أن الملحق القادم "سيكون إصدارًا منخفض التكلفة قد يكون مصممًا لجهاز iPad للمبتدئين أو iPad Airs الجديد.