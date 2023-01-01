‏Apple تتبنى تقنية قد تمهد الطريق لأجهزة iPhone بسعة 2 تيرابايت.. اعرف التفاصيل

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قالت شركة الأبحاث التايوانية TrendForce هذا الأسبوع إنها تتوقع أن تبدأ شركة أبل في إطلاق أجهزة iPhone ذات سعة تخزينية رباعية المستوى (QLC) بحلول عام 2026، ويمكن أن تمهد هذه التقنية الطريق لأجهزة iPhone بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت في المستقبل، وفقاً لموقع macrumors.

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‏QLC هي تقنية تخزين أكثر كثافة مقارنة بتقنية الخلايا ثلاثية المستوى (TLC) المستخدمة لرقائق التخزين في أجهزة iPhone الحالية، وهذا من شأنه أن يسمح بسعة تخزين أعلى ضمن نفس البصمة المادية، وبالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يكون تخزين QLC أقل تكلفة من TLC من حيث السعر لكل جيجابايت، ومع ذلك، أحد الجوانب السلبية هو أن تخزين QLC يوفر عادة سرعات قراءة وكتابة أبطأ مقارنة بتخزين TLC.يمكن أن تمهد مزايا الكثافة والتكلفة لـ QLC الطريق لشركة أبل لإطلاق سعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت لأجهزة iPhone المستقبلية، ويعني تقدير TrendForce بأن شركة آبل ستتبنى هذه التقنية بحلول عام 2026 أنه يمكن دمجها في أجهزة iPhone بدءًا من طرازات iPhone 16 أو طرازات iPhone 17 أو طرازات iPhone 18، لذلك لا يوجد حتى الآن إطار زمني محدد لهذا التغيير.ادعى تقرير صادر عن منشور سلسلة التوريد DigiTimes في وقت سابق من هذا العام أن شركة أبل كانت تقوم بتقييم QLC لنماذج 1 تيرابايت من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، لذلك يمكن استخدام التكنولوجيا في نهاية المطاف لسعات تخزين 1 تيرابايت و2 تيرابايت.من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن سلسلة iPhone 16 في سبتمبر، لذلك نحن على بعد بضعة أشهر فقط من معرفة ما إذا كان سيتم تقديم سعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت وتقنية تخزين QLC هذا العام أم في المستقبل.