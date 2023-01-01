‏Apple تتبنى تقنية قد تمهد الطريق لأجهزة iPhone بسعة 2 تيرابايت.. اعرف التفاصيل

قالت شركة الأبحاث التايوانية TrendForce هذا الأسبوع إنها تتوقع أن تبدأ شركة أبل في إطلاق أجهزة iPhone ذات سعة تخزينية رباعية المستوى (QLC) بحلول عام 2026، ويمكن أن تمهد هذه التقنية الطريق لأجهزة iPhone بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت في المستقبل، وفقاً لموقع macrumors.QLC هي تقنية تخزين أكثر كثافة مقارنة بتقنية الخلايا ثلاثية المستوى (TLC) المستخدمة لرقائق التخزين في أجهزة iPhone الحالية، وهذا من شأنه أن يسمح بسعة تخزين أعلى ضمن نفس البصمة المادية، وبالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يكون تخزين QLC أقل تكلفة من TLC من حيث السعر لكل جيجابايت، ومع ذلك، أحد الجوانب السلبية هو أن تخزين QLC يوفر عادة سرعات قراءة وكتابة أبطأ مقارنة بتخزين TLC.
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