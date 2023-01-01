‏Apple تبدأ طرح النسخ "المجددة" من هاتف iPhone 14 Pro .. كل ما تحتاج معرفته؟

حدثت أبل اليوم متجرها عبر الإنترنت ليشمل منتجًا مضافًا حديثًا، فلأول مرة، تتوفر الآن أجهزة iPhone 14 وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max من أبل كأجهزة مجددة معتمدة، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على أحد أحدث طرازات أيفون بسعر مخفض ومع مجموعة من الضمانات من أبل.
سعر تجديد iPhone 14
يأتي العرض في متجر أبل المجدد ويذهب، ولكن حتى الآن، كان أحدث طراز مجدد من ايفون الذي يمكنك شراؤه هو iPhone 13 لعام 2021، وتعني إضافة خط iPhone 14 أنه يمكنك الآن شراء نموذج مجدد يتضمن منطقة الحز المعاد تصميمها والتي تتميز بالديناميكية، Island - مؤشر مرئي صارخ لأحدث تصميمات أيفون.
حاليًا في متجر أبل المجدد، تتوفر أجهزة iPhone 14 و14 Pro و14 Pro Max بتكوينات مختلفة ونقاط الأسعار التالية:
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