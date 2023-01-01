‏Apple تبدأ طرح النسخ "المجددة" من هاتف iPhone 14 Pro .. كل ما تحتاج معرفته؟



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

حدثت أبل اليوم متجرها عبر الإنترنت ليشمل منتجًا مضافًا حديثًا، فلأول مرة، تتوفر الآن أجهزة iPhone 14 وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max من أبل كأجهزة مجددة معتمدة، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على أحد أحدث طرازات أيفون بسعر مخفض ومع مجموعة من الضمانات من أبل.



سعر تجديد iPhone 14

يأتي العرض في متجر أبل المجدد ويذهب، ولكن حتى الآن، كان أحدث طراز مجدد من ايفون الذي يمكنك شراؤه هو iPhone 13 لعام 2021، وتعني إضافة خط iPhone 14 أنه يمكنك الآن شراء نموذج مجدد يتضمن منطقة الحز المعاد تصميمها والتي تتميز بالديناميكية، Island - مؤشر مرئي صارخ لأحدث تصميمات أيفون.



حاليًا في متجر أبل المجدد، تتوفر أجهزة iPhone 14 و14 Pro و14 Pro Max بتكوينات مختلفة ونقاط الأسعار التالية:

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يبدأ سعر iPhone 14 من 619 دولارًا (توفير 110 دولارًا)يبدأ سعر iPhone 14 Pro من 759 دولارًا (توفير 140 دولارًا)يبدأ سعر iPhone 14 Pro Max من 849 دولارًا (توفير 150 دولارًا)ومن الغريب أن iPhone 14 Plus غير متوفر للبيع.ومن المحتمل أن تتم إضافة المخزون لاحقًا، ولكنه في الوقت الحالي هو الخيار الوحيد الذي تم تجديده والذي لا يمكنك الحصول عليه من التشكيلة الـ 14.ما الذي تحصل عليه مع هاتف iPhone المجدد من أبل؟هل تتساءل عما ستحصل عليه مع هاتف iPhone المجدد؟ تعد شركة أبل بأن كل طراز يتضمن:- بطارية جديدة تمامًا- الغلاف الخارجي الجديد- ضمان لمدة سنة واحدة- عوائد مجانية- كابل شحنفي كثير من النواحي، يبدو الأمر كما لو كنت تحصل على جهاز ايفون جديد تمامًا، نظرًا لأن البطارية والغلاف الخارجي هما من أكثر جوانب الهاتف استهلاكًا، وكلاهما جديد تمامًا مع طراز تم تجديده من أبل.