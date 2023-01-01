‏Apple تبدأ العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة Apple AirTag

أكد تقرير جديد على أن شركة ابل بدأت العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة Apple AirTag مع توقعات بإطلاق هذا الإصدار في 2025.
أوضح المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج أن شركة ابل قد بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة التعقب Apple AirTag والذي رصد برمز “B589?، ويأتي هذا الإصدار بعد جهاز التعقب الذي أطلق في 2021.
ولقد أكد “Gurman” على أن إصدار AirTag الجديد يأتي بشريحة أقوى لتحسين آداء الجهاز في تحديد الموقع بدقة أعلى.
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