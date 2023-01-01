‏Apple تبدأ العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة Apple AirTag

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صورة الخبر: Apple AirTag
Apple AirTag

أكد تقرير جديد على أن شركة ابل بدأت العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة Apple AirTag مع توقعات بإطلاق هذا الإصدار في 2025.

أوضح المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج أن شركة ابل قد بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة التعقب Apple AirTag والذي رصد برمز “B589?، ويأتي هذا الإصدار بعد جهاز التعقب الذي أطلق في 2021.

ولقد أكد “Gurman” على أن إصدار AirTag الجديد يأتي بشريحة أقوى لتحسين آداء الجهاز في تحديد الموقع بدقة أعلى.

وتتوافق التفاصيل التي جاءت في هذا التقرير مع تفاصيل سابقة جاءت من المحلل “Ming-Chi Kuo” والتي أشير فيها إلى أن ابل ستقدم جيل جديد من أجهزة AirTag في 2025 خلال الحدث المقرر عقده للكشف عن جيل جديد من نظارة Vision Pro.

من جانب أخر كشف المحلل “Gurman” عن بعض المميزات المتوقع إضافتها في الجيل الجديد من أجهزة التعقب المقدمة من ابل والتي تشمل مكبر صوتي بآداء أعلى، مع عمر أطول للبطارية، وأيضاً سعر جيد للمستخدمين.

المصدر: بوابه المتميز

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