‏خدمة جوجل تتيح لك الآن التبديل بين شريط الأدوات البسيط أو المتقدم

تقدم خدمة Gmail الآن واجهة مستخدم بسيطة لشريط الأدوات عند قراءة رسائل البريد الإلكتروني واتخاذ إجراء في صندوق الوارد الخاص بك.
بمجرد توفره على حسابك، تظهر المطالبة “شريط الأدوات الجديد والأبسط” بعد فتح رسالة بريد إلكتروني: “الآن أصبح من الأسهل التركيز على المهام الشائعة. ابحث عن إجراءات أخرى ضمن المزيد.
عند عرض البريد الوارد الخاص بك، يعرض شريط الأدوات البسيط فقط: الأرشفة، والإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، والحذف، ووضع علامة كغير مقروءة، والانتقال إلى، مع وضع كل شيء آخر في القائمة الكاملة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!