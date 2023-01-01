‏خدمة جوجل تتيح لك الآن التبديل بين شريط الأدوات البسيط أو المتقدم

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تقدم خدمة Gmail الآن واجهة مستخدم بسيطة لشريط الأدوات عند قراءة رسائل البريد الإلكتروني واتخاذ إجراء في صندوق الوارد الخاص بك.



بمجرد توفره على حسابك، تظهر المطالبة “شريط الأدوات الجديد والأبسط” بعد فتح رسالة بريد إلكتروني: “الآن أصبح من الأسهل التركيز على المهام الشائعة. ابحث عن إجراءات أخرى ضمن المزيد.



عند عرض البريد الوارد الخاص بك، يعرض شريط الأدوات البسيط فقط: الأرشفة، والإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، والحذف، ووضع علامة كغير مقروءة، والانتقال إلى، مع وضع كل شيء آخر في القائمة الكاملة.

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يعتبر شريط الأدوات المتقدم هو التصميم السابق الذي يتضمن قيلولة بعد الظهر، والإضافة إلى المهام، والتسميات. ويضم الفائض وضع علامة كغير مهم، وإضافة نجمة، وإنشاء حدث، وتصفية مثل هذه الرسائل، وكتم الصوت.إلى جانب تقديم واجهة مستخدم أقل كثافة، قد يكون التخطيط الجديد مفيدًا للفرز الأساسي والسريع. وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون النهج القديم، فهو مجرد تبديل بسيط لمرة واحدة في أسفل القائمة الكاملة ولا يؤثر على أي شيء آخر.لا يزال شريط الأدوات البسيط هذا معروضًا على موقع Gmail على الويب ولا يظهر في جميع الحسابات التي تم فحصها.